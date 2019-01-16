"التعليم للمغرب" يحمي أطفال الأطلس من التسرب والزواج المبكر

عندما تأتي إلى المغرب سائحا لا بد أن تتضمن جولاتك زيارة جبال الأطلس ومرتفعاته الشاهقة للاستمتاع بسحر الطبيعة وجمالها، لكن هذه الزيارة قد ينغصها البرد الشديد، وهو قدر سكان تلك المناطق الذين يعيشون شبه معزولين عن العالم المدني وتحاصرهم العادات والتقاليد فتجبر الفتيات على الزواج في سن صغيرة والفتيان على العمل بحثا عن مصدر دخل يكون سندا للعائلة الكبيرة.

الكل يعرف جيدا قسوة الظروف التي يعيشها سكان الجبال، لكن عز الدين لعزيري الذي يعمل أستاذا للغة العربية بالبعثة الفرنسية بالمغرب، عندما ذهب إلى قرى جبال الأطلس الكبير الأوسط (تقع بين مدينتي أزيلال وورزازات جنوبي المغرب) برفقة أصدقائه عام 1998 ورأى معاناة الساكنة هناك، قرر أن يضيء شمعة في الظلام بدلا من أن يلعنه، ومن هنا بدأت قصة جمعية "التعليم للمغرب" (Teach4Morocco).

عشق ومبادرة فجمعية

عن مبادرته، يقول لعزيري للجزيرة نت إنه وقع في عشق هذه المنطقة من أول زيارة، فقرر برفقة عدد من أصدقائه العاملين في مجال التعليم تكرار الزيارات، وفي عام 2000 بدؤوا في التعرف على مشكلات السكان والتحديات الكبيرة التي تواجههم في حياتهم اليومية مثل صعوبة الطرق وندرة المواصلات وعدم وصول الماء والكهرباء إليهم وبالطبع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، حيث إن المنطقة تُغطى بالثلوج أكثر من أربعة شهور في العام، وحيث تقل الخدمات الصحية، فأقرب مستوصف صحي كان على بعد 70 كيلومترا.