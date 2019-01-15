فريق الغوص الكويتي.. ثلاثة عقود في حماية البيئة البحرية

نادية الدباس-الكويت

استطاع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية "حماة البحر" تنفيذ آلاف الحملات لحماية البيئة البحرية وكائناتها في مياه الكويت وسواحلها، وذلك منذ تأسيسه في عام 1986.

وبالإضافة لمهامه التطوعية في رفع المخلفات وحماية الشعاب المرجانية وتنظيف الشواطئ، وضع الفريق نصب عينيه أهمية المساهمة في خلق الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة عبر وسائل عدة، أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي.

وينفذ فريق الغوص حملاته لتنظيف وحماية البيئة البحرية بمشاركة كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية الأهلية الكويتية.

كما يستعين الفريق بخبراء محليين من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب آخرين دوليين من عدد من الجامعات وأبرزها جامعة كوينزلاند الأسترالية بغية تنفيذ مشاريع لحماية الشعاب المرجانية وجون الكويت.