بيتزا وبرغر وبطاطس.. مأدبة ترامب بسبب الإغلاق الحكومي

نظّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مأدبة من وجبات الطعام السريعة لفريق كرة قدم في إحدى الجامعات الأميركية، وقال إنه تحمل نفقات هذا الحدث بنفسه بسبب الإغلاق الجزئي المستمر لمؤسسات الحكومة.

وقال ترامب -المعروف بحبه للوجبات السريعة- للصحفيين أمس الاثنين، إنه قدم وجبات من البيتزا وثلاثمئة شطيرة هامبرغر والكثير من البطاطس المقلية لفريق كرة القدم بجامعة كليمسون.

وأظهرت صورة من داخل البيت الأبيض ترامب مبتسما خلف طاولة تتوسطها أوان فضية عليها وجبات من البرغر من مطاعم مثل ماكدونالدز وبرغركينغ ووينديز، وسط شمعدانات ذهبية كبيرة، وفي صورة أخرى أكواب بيضاء مملوءة بالبطاطس المقلية.

المأدبة ضمت البرغر والبيتزا والبطاطس المقلية (رويترز)

وقال ترامب إنه كان يقدم "طعاما أميركيا رائعا" للاعبي كرة القدم، موضحا أن "السبب في قيامنا بهذا هو الإغلاق.. نريد التأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عبر تويتر "إن رفض الديمقراطيين الوصول إلى حل وسط بشأن أمن الحدود وإعادة فتح الحكومة، لم يمنع الرئيس ترامب من استضافة فريق كليمسون البطل الوطني الليلة".

وأضافت "لقد تحمل شخصيا نفقات هذا الحدث الذي يقف وراءه بعض من أعظم سلاسل الوجبات السريعة في أميركا".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، انتقد ترامب الديمقراطيين لعدم التفاوض من أجل إنهاء إغلاق الحكومة الجزئي، وقال إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

ودخل الإغلاق الجزئي يومه الرابع والعشرين حيث لا يزال الجانبان مختلفين حول قضية أمن الحدود.