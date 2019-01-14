إعجاب قياسي بإنستغرام.. صورة بيضة تخطف اللقب من مذيعة أميركية

صورة لبيضة صغيرة وعادية تخطف لقب المنشور الأكثر شهرة على إنستغرام، متخطية الرقم الذي حققته نجمة التلفزيون الأميركي كايلي جينر.



وكان الهدف الصريح من الصورة، التي تم تحميلها في الرابع من يناير/كانون الثاني هو تجاوز رقم الإعجاب القياسي على إنستغرام، والذي حصلت عليه جينر، ليصبح أكثر المنشورات إثارة للشغف على المنصة.

واجتاز موقع البيض رسميًا إعجاب جينر البالغ 18 مليونًا مساء الأحد، ويحصل الآن على أكثر من 24.5 مليون معجب.

في رواية صاحب الحساب المسمى "عصابة البيض" ردا على الفوز، قال "هذا جنون. يا له من وقت". وشكر أتباعه على الدعم. ورداً على ذلك، نشرت كايلي جينر مقطعا قصيرًا لها وهي تكسر بيضة على الأرض مع عنوان يقول "خذ هذه البيضة الصغيرة".

"عصابة البيض" ليس الحساب الوحيد الذي حاول جمع عدد كبير من الإعجابات أو المتابعين باستخدام نكتة أو مشاركة بسيطة؛ فعلى موقع تويتر، جمع حساب "نصف بصلة" 635 ألف متابع في محاولة لتجاوز شعبية حساب دونالد ترامب الحائز على أكثر من 57 مليون متابع.



كما توثق تايلور لورينز في موقع "أتلانتك" أن هناك العديد من حسابات إنستغرام الأخرى التي تقوم بنشر صور متطابقة كل يوم في محاولة لكسب المتابعين بسرعة.