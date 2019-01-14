الشفق القطبي.. ظاهرة طبيعية يدفع البعض حياتهم ثمنا لمشاهدتها

تعد ظاهرة الشفق القطبي واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وإثارة للدهشة، وتثير فضول الكثيرين، خاصة في أيسلندا، التي قد يدفع البعض حياتهم ثمنا في الطريق لمشاهدتها.

والشفق القطبي هو مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ويعرف أيضا باسم "أورورا" أو أضواء الشمال.

وينطوي السبب الرئيسي لتشكل هذا الشفق على تفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض؛ مما يؤدي إلى توهج الذرات العليا في الغلاف الجوي، وهذه الأضواء تظهر فجأة ولا يمكن توقع حدوثها، ويختلف نسقها بين منطقة وأخرى، كما تختلف ألوانها.

وتعتبر أيسلندا -التي تقطنها أغلبية إسكندنافية- من أفضل الأماكن التي يمكن فيها رصد هذا الشفق القطبي ذي الألوان الأخاذة بفضل وقوعها عند تخوم الدائرة القطبية الشمالية.

وتستقطب جزيرة أيسلندا العديد من السياح للظفر برؤية هذا الشفق عند المرتفعات الجبلية شمالي البلاد، لكن معظم هؤلاء السياح يفتقرون الخبرة في القيادة على الطرقات الجبلية -وفقا للشرطة- مما يتسبب في تعرضهم لحوادث سير قد تكون مميتة.