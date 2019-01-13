كيف تفتح عينك الثالثة في أقل من 20 دقيقة؟

الجميع لديهم عين ثالثة لكن عددا محدودا منهم يتمكنون من فتح هذه المرآة الداخلية، ولن ينجح الجميع في التعامل مع ما يتبع عملية فتح العين الثالثة على ما حولهم.



وفي حقيقة الأمر لا تعد هذه العملية تجربة سعيدة أو مريحة كما يصورها الجميع، فقد تتسبب في تحطيم قلبك وقلب حياتك رأسا على عقب.

وتعتبر العين الثالثة بشكل أساسي قلب روحك والجزء الأبرز منها، وأيضا الأداة التي تمكن الفرد من رؤية العين الثالثة لبقية الأشخاص، وفضلا عن ذلك تعتبر الوسيلة التي يمكنك من خلالها إدراك كل ما حولك والاتصال بشكل فعلي وعميق مع نفسك.

الواقع دون زيف

ومن الواضح أن التطلع إلى ما حولك من خلال عينك الثالثة أمر معقد للغاية، حيث ستتمكن من رؤية الواقع على ما هو عليه دون زيف، وفي بعض الأحيان لا تكون الحقيقة ما نرغب حقا في اكتشافه، حيث يخالف الواقع جميع توقعاتنا ورغباتنا.

ويبين الكاتب جيرالد سينكلير في تقرير نشره موقع أوارنس آكت الأميركي أن عيننا الثالثة تمثل محور روحنا، ومن خلالها نتمكن من إدراك ما حولنا وبلوغ أسمى مراتب الذات، وهي النفس العليا.

وهناك طرق مختلفة يمكن اتباعها لفتح العين الثالثة، فمن الضروري أن تسمح لعينك الثالثة بأن تضيء ما حولك حين تكون مستعدا لهذه الخطوة، وتتمثل الطريقة المثلى والأكثر فعالية بالتركيز على منهج التصور المرئي.

اجعل الغرفة خالية من أي مصادر للإزعاج وهيئ الأجواء الملائمة للتأمل (مواقع التواصل الاجتماعي)

محيط هادئ

اجعل الغرفة خالية من أي مصادر للإزعاج وهيئ الأجواء الملائمة لمثل هذه التجربة، مع الحرص على ألا يكون هناك أي مجال لسماع ضجيج من الخارج، وتأكد من أن المكان مريح ويبعث على الطمأنينة النفسية.



ولا بد أن تدرك أن الأمر ينطوي على جلسة تأمل بالغة الأهمية، وفي ظل تدخل عوامل خارجية من شأنها التأثير على طاقتك لن تتمكن من تحقيق غايتك في نهاية المطاف.

وضعية مريحة

كلما كنت مسترخيا أكثر وتشعر بالسلام الداخلي وبوضعية مريحة ستكون متهيئا بشكل أفضل، واحذر أن تعيش هذا الأمر وقد تبنيت بالفعل قناعات ومفاهيم مسبقة، فهذه التجربة تختلف من شخص لآخر، وبالتالي ما قد يشهده أحدهم ويتمكن من تحقيقه لن يكون بالضرورة النتيجة التي ستحصل عليها.

وظف حدسك

ستحتاج لمساعدة قوة حدسك في جلسة التأمل، مع عينيك المغلقتين وذهنك الصافي من أي مسببات للقلق حاول استحضار حدسك لفتح عينك الثالثة ورؤية ما حولك على حقيقته.

عين العقل

ركز بشكل عميق وفعلي على عينك الثالثة وتخيلها وهي تنفتح بالفعل، ومن خلال استخدام عين العقل الخاصة بك ستتمكن حرفيا من رؤيتها تنفتح، ويجب أن تكون قادرا على رؤية ذلك بشكل واضح.

كن صبورا.. فقط اجلس واحرص على أن تكون مسترخيا.. اسمح لعينك الثالثة بأن تنفتح ببطء (مواقع التواصل الاجتماعي)

كن صبورا

لا تستعجل في المرور عبر المراحل المختلفة، فقط اجلس واحرص على أن تكون مسترخيا، اسمح لعينك الثالثة بأن تنفتح ببطء عندما تكون على استعداد للقيام بذلك، واسمح للأمور بأن تحدث وفقا لوتيرتها ونسقها الطبيعي.

خبايا روحك

كرر مجددا الخطوتين السابقتين، في حال لم تنجح في ذلك فمن المؤكد أنك لست مستعدا بعد، وينبغي عليك أن تخوض تجربة مختلفة هي البحث عن ذاتك والغوص في خبايا روحك قبل أن تعيد الكرة مجددا وتحاول فتح عينك الثالثة، وعندما تكون على أهبة الاستعداد ستنجح إثر إتباع هذه الخطوات من فتح عينك الثالثة في غضون عشرين دقيقة، فقط كن صبورا وانتظر النتيجة.