معرض افتراضي يحكي تاريخ فلسطين المضيء

صورة من مقتنيات ترزي لمقبرة الإنجليز في غزة عام 1918

تحظى الصور التي ينشرها ترزي بتفاعل كبير، ويستقبلها المتابعون بحفاوة بالغة لأنها تنقل لهم جانبا مهما من تاريخ فلسطين، وتعيدهم إلى فترات مضيئة لنضال الفلسطينين وصمودهم وتمسكهم بالوحدة الوطنية.

كما تبرز الصور ملامح الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال وصمود المرأة المقاومة في غزة و الضفة الغربية والشتات الفلسطيني.

يبحث ترزي عن الصور النادرة والفيديوهات عبر مكاتب الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر ومكاتب فلسطينية أخرى تحتفظ بأرشيف الصحف الفلسطينية والعربية القديمة، إلى جانب البحث عبر صفحات قديمة ومواقع إلكترونية، مع الاستعانة ببعض أصدقائه الذين يحتفظون بصور نادرة، والتواصل مع مؤرخين وشخصيات فلسطينية وكبار سن عاصروا فترات مختلفة من تاريخ النضال الفلسطيني.

صورة من مقتنيات ترزي لجندي عربي في قطاع غزة خلال حرب النكسة قبل احتلاله عام 1967

تعود بدايات شغف ترزي بجمع هذا الأرشيف إلى فترة مبكرة من حياته، غير أنه أطلق صفحته الأولى على موقع فيسبوك عام 2013.

يستعرض ترزي معنا عددا من الصور النادرة لمدينة غزة خلال سبعينيات القرن الماضي، في فترة كان الاحتلال الإسرائيلي يفرض فيها حظر تجول كامل في المدينة، إلى جانب صور قيادات فلسطينية وأخرى لشخصيات عربية رفقة الزعيم الراحل ياسر عرفات ، وصور أخرى لآليات الاحتلال خلال فترة احتلال قطاع غزة ما بين عام 1967 إلى غاية عودة السلطة عام 1994، وصور لفلسطين قبل النكبة منها صور عمرها 140 عاما.

صورة من مقتنيات ترزي لإحدى مدارس الأونروا في غزة عام 1976

يركز المحاسب المولع بالتاريخ الفلسطيني على فترة السبعينيات والثمانينيات التي تنقل ملامح الحركة الاجتماعية الفلسطينية وآثار الوحدة بين مختلف الأطياف.

ويؤكد أنه يتلقى الكثير من الدعم الخارجي من الفلسطينيين المغتربين وفلسطينيي الشتات الذين يجدون في محتواه مواد تحيي الذاكرة، ويعتمدون على بعض من صوره ضمن مراجعهم في الدراسات.

صورة من مقتنيات ترزي لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات أثناء حفل استقبال عام 1981 في طوكيو

المعرض الافتراضي لترزي وفر مادة خصبة وظفها عدد من المواقع الإخبارية المحلية ضمن تقاريرها عن الأحداث الفلسطينية. وحرص ترزي على السماح لتلك المواقع باستخدام ما يجمعه من مواد بدون مقابل مادي، لإيمانه بأن هذه المشاهد القديمة يجب أن تكون في متناول الجميع ليطلع الجيل الحالي على الزمن الفلسطيني الجميل.