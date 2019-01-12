تونسية تنذر حياتها لـ140 قطة وكلبا

مجدي السعيدي-تونس

وهبت التونسية هدى بوشهدة -وهي امرأة في عقدها الرابع- حياتها منذ خمس سنوات للاعتناء بأكثر من 140 قطة وكلبا في منزلها.

تخاطب هدى حيواناتها الأليفة كما لو أنها تخاطب أشخاصا ويطيعونها طاعة عمياء، فتناديهم بأسمائهم وتأمرهم كما لو كانوا أبناءها "بطيخ، برنس، سيزار، ميسكا (أسماء القطط والكلاب) اذهبوا إلى الداخل، سأعود بعد قليل".

تجربة حياة

بدأت قصة عاشقة القطط والكلاب -كما يناديها سكان الحي- عندما عثرت في أحد أيام 2013 على قطتين صغيرتين في حالة يرثى لها، فحملتهما إلى بيت والدها ورعتهما حتى استعادتا عافيتهما، واستهوتها التجربة منذ ذلك الوقت.

وتروي للجزيرة نت عن صعوبة الاعتناء بأكثر من 140 قطة وكلبا، ولكنها اختارتها عن قناعة راسخة رغم أنها فقدت أشخاصا كثيرين -ضمنهم بعض أفراد عائلتها- بسبب هذه الهواية التي نذرت حياتها لأجلها.

وترفض هدى وصف قصتها بالهواية بل تحسبها تجربة في الحياة، فيها من العمل الإنساني على قدر ما تختزله من الإحسان لهذه المخلوقات وإنشاء صداقة متينة تحولت بمرور الأيام إلى تقاسم حياة.

وتضيف "غايتي الأولى هي العناية بالقطط والكلاب المشردة أو المصابة بعاهات خلقية أو جراء الاعتداء عيها من المارة أو الشرطة".