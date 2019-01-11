 مولد الحسين.. "الليلة الكبيرة والعالم كثيرة"

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مولد الحسين.. "الليلة الكبيرة والعالم كثيرة"

فيروز إبراهيم-القاهرة

مهما كانت الظروف المعيشية أو حالة الطقس، فإن هذا لا يؤثر على مرتادي الاحتفال بمولد الإمام الحسين والذي يقام سنويا حول مسجده الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة.

فرغم أن الليلة الكبيرة التي تمثل ذروة أسبوع من الاحتفال، صادفت إحدى ليالي شهر يناير/كانون الثاني الباردة في مصر، فإن الزوار كانوا كالعادة بعشرات الآلاف، قدموا من القاهرة ومن مختلف المدن المصرية ومن أقاصي الصعيد على بعد مئات الكيلومترات، بل إن منهم من قدموا أيضا من خارج مصر.

على مدار مئات السنين، فالأنوار والبخور والأناشيد والأطعمة، بل حتى المهرجانات، هي أبرز مشاهد مولد الحسين التي تجذب فئات عديدة من المصريين، حيث تتنافس الطرق الصوفية والعائلات الشهيرة في إقامة خيام باسمها لتقديم الأطعمة والمشروبات الحلوة لجذب الجمهور، مع حلقات "الذكر" حيث يتمايل الجمهور على أنغام الأناشيد.

المصدر : الجزيرة
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