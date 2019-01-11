رغم إعاقته.. شكري يحوّل بقايا الأخشاب إلى تحف فنية

مريم الناصري-تونس

لم تحل إعاقته دون تعلّمه حرفة يدوية منذ أكثر من سنتين، فقد استطاع الشاب شكري السلطاني تعلّم حرفة تحويل الخشب إلى تحف فنية ولعب أطفال جميلة بإمكانات بسيطة.

الشاب شكري البالغ من العمر 35 سنة، والملقب بـ"شكو"، من منطقة عين دراهم بمحافظة جندوبة بالشمال الغربي، يعاني عدم القدرة على المشي، الأمر الذي جعله يلازم كرسيه المتحرك منذ ولادته.

لكن عجزه لم يمنعه من العمل في بعض المهن البسيطة في بعض المحلات، وبدأ منذ سنة 2016 التدرب في جمعية حرفية مما مكّنه من تعلّم وإتقان تحويل الخشب إلى تحف ولعب أطفال صغيرة. كما لقي الدّعم من بعض أصدقائه للحصول على تلك المعدات البسيطة، إلى جانب أخذ بقايا الخشب من بعض محلات النجارة دون مقابل. ليحوّل تلك القطع الصغيرة من الخشب إلى لعب أطفال.

كان أول مجسمّ نحته شكري عبارة عن سيارة صغيرة باعها بحوالي خمسة دولارات، ولم يكن يملك الإمكانيات الكبيرة أو حتى التجهيزات اللازمة، كما لم يكن يملك حتى مجرّد محلّ صغير يمارس فيه مهنته. لكنّ أحد أصدقائه مكنّه من العمل في ورشته الصغيرة ليستعمل بقايا خشب النجارين ويحوّلها إلى تحف ولعب أطفال صغيرة لا يتجاوز سعر أغلبها 15 دولارا.