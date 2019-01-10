دول إسلامية وعربية ضمن الأكثر عطاء وتبرعا في العالم

عمران عبد الله

لست مضطرا لأن تكون ثريا لكي تكون سخيا بأموالك، فهناك 2.2 مليار شخص ساعدوا شخصا غريبا من بين 7.6 مليارات إنسان في العالم، وقدم 1.4 مليار إنسان تبرعات مالية وتطوع مليار شخص في أعمال خيرية خلال عام 2018 فقط بحسب نتائج استطلاع مركز غالوب الأميركي.



وأجرى تقرير مؤسسة المساعدات الخيرية الذي تم إعداده بناء على استطلاع معهد غالوب الأميركي أكثر من 153 ألف مقابلة مع بالغين في 146 دولة على مدار عام 2018 بهدف رصد أكثر الدول والشعوب عطاء في العالم.

وتستخدم البيانات لتحديد مؤشر العطاء العالمي عبر ثلاثة أسئلة ومؤشرات، هي مساعدة شخص غريب أو التبرع بالمال أو التطوع بالوقت والجهد.

تبرع وتطوع

في المتوسط، قال أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء العالم إنهم ساعدوا شخصا غريبا أو شخصا محتاجا لا يعرفونه بنسبة 43%، لكن عددا أقل بكثير قالوا إنهم تبرعوا بالمال (27%) أو تطوعوا بوقتهم (18%)، وتعبر هذه النتائج عن نسب مستقرة لحد كبير خلال العقد الماضي.