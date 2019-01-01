أول أيام 2019.. العالم يستقبل نحو 400 ألف مولود جديد

أفادت بيانات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء بأنه من المتوقع ولادة نحو 395 ألف طفل حول العالم في أول أيام العام الجديد.

وذكرت المنظمة أن نحو ربع أطفال أول أيام العام الجديد سيولدون في جنوب آسيا، ومن المتوقع أن تكون الهند أكثر البلدان التي تشهد مواليد في هذا اليوم بنحو سبعين ألفا ثم الصين بنحو 45 ألفا ثم نيجيريا في أفريقيا بـ26 ألفا.

وأوضحت يونيسيف أن هؤلاء الأطفال لن يتمتعوا إلى حد كبير بالرعاية الطبية اللازمة، واستشهدت بإحصاءات من عام 2017 أشارت إلى وفاة نحو مليون طفل في نفس اليوم الذي ولدوا فيه، في حين توفي نحو 2.5 مليون طفل آخرين في غضون شهر من مولدهم، وتم إرجاع هذه الوفيات إلى أسباب يمكن تجنبها.

ودعت المنظمة إلى تحسين رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة في العديد من الأماكن بالعالم، وتحسين فرص الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء والأدوية.