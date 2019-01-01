معلقون بين السماء والأرض.. شباب الكويت يقبلون على رياضة القفز المظلي

نادية الدباس-الكويت

تزداد معدلات الإقبال على ممارسة رياضة القفز المظلي بالكويت مع دخول افتتاح مركز "سكاي دايف" عامه الثاني، ويهدف المركز إلى صقل وتنمية مهارات الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.

وقام المركز بتوفير مدربين دوليين لنقل الخبرات الأجنبية إلى شباب الكويت لتمكينهم من تمثيل بلادهم في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ويستقطب المركز الذي جاء ثمرة تسع سنوات من المساعي الحثيثة شريحة واسعة من الشباب الكويتي من الجنسين، إلى جانب الهواة من المقيمين في الكويت، فضلا عن زوارها من منطقة الخليج العربي.