 أبرز المنح الدراسية المتاحة للطلاب العرب في 2019

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أبرز المنح الدراسية المتاحة للطلاب العرب في 2019

آسيا ضياء

باتت الدراسة بالخارج هدفا ومقصدا للكثير من الطلاب حول العالم في مختلف المراحل التعليمية، سواء أكانت للحصول على درجة البكالوريوس أم لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة، وذلك لجودة التعليم بالخارج لا سيما في أوروبا وأميركا وكندا.

ويسعى العديد من الشباب العربي بشكل حثيث للحصول على منح دراسية مجانية كاملة أو ممولة جزئيا، وذلك في ظل التحديات التي تواجههم في توفير تكاليف الدراسة المرتفعة في بلادهم، فضلا عن الأوضاع الخاصة التي تمر بها بعض البلاد.

هذه بعض المنح الدراسية التي تقدمها مؤسسات حكومية وغير حكومية وبعض الجامعات في بلاد مختلفة لعام 2019.




منح دراسية مخصصة للسيدات فقط:

جدير بالذكر أن ثمة مؤسسات حكومية وغير حكومية تسعى لتشجيع المرأة في الدول النامية وحتى في الدول المتقدمة لاستكمال دراستها وألا تقع الظروف المادية حائلا بينها وبين طموحها، فتقدم منحا مجانية للسيدات فقط في جميع التخصصات لنيل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، تجدين أهمها في هذا الرابط: 

 http://www.scholars4dev.com/15173/international-scholarships-for-women/


المصدر : الجزيرة
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