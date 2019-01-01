المستوقد.. رحلة الفول من حواري الحرافيش لأفواه المصريين

أحمد حسن-القاهرة

في حارة ضيقة بحي الجمالية وسط القاهرة، وعلى نار هادئة وبخبرة السنين، يعمل الخمسيني محمد الحاج على إنضاج "الفول"، أشهر أكلة اعتاد المصريون على تناولها في وجبة الإفطار.

فعلى مقربة من المعالم الأثرية في شارع المعز التاريخي، تتكئ "حارة المستوقد" -أو ما يعرف بـ"مستوقد مرجوش"- إحدى أبرز روافد "الفول" خلال العقود الماضية إلى أفواه المصريين، والتي كان يقطنها "الحرافيش"، وهم الطبقة الدنيا إبان العصر المملوكي في مصر القديمة.

وفي الحارة الضيقة التي لم يتبق منها سوى صهيل خيل يتقاسم مع سكانها غرف المعيشة، يقع سرداب طويل ينتهي بغرفة مزدحمة بأخشاب ومعدات بدائية وتلفزيون أبيض وأسود يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

كان أصحاب "المستوقد" يمولون مطاعم وفنادق ومواطني القاهرة بوجبة الفول يوميا، بعد عملية طبخ تستغرق ساعات تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

في حدود الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، حضر محمد الحاج إلى "المستوقد" في موعده اليومي الذي لم يتغير منذ عقود، وبعد أن جهز كميات مناسبة من الفول والعدس الأصفر، وضعها داخل القدرة (إناء ضخم واسع من الأسفل وضيق من الأعلى).

دحرج الحاج القدرة التي تبعها باثنتين يفوقانها حجما، نحو مستوقد (فرن) بدائي، أشعل أسفله كميات من الحطب ونشارة الخشب.

الفول أشهر أكلات المصريين (الجزيرة)

"تسوية" الفول

تستغرق عملية "التسوية" (الطبخ) -وفق حديث الحاج للجزيرة نت- نحو ست ساعات متواصلة، ويتم تسليم آخر كمية قرابة الفجر.

ورث الحاج المهنة والمكان عن أبيه الذي ورثهما عن أجداده، مشيرا إلى أن حارة المستوقد تعود إلى عصر الاحتلال الإنجليزي لمصر (1882-1952)، ولا تزال بوضعها الحالي نفسه.

قبل سنوات، كانت حارة المستوقد تمد بائعي الفول بنحو ثلاثين قِدرة يوميا منه، لكنها حاليا بالكاد توزع لثلاثة في نطاق حيي المعز والظاهر في مصر القديمة، حيث بات كل مطعم وصاحب عربية فول يطبخه بنفسه، بحسب الحاج.

وتعد وجبة الفول ضيفا دائما على المائدة المصرية، كونها مصدرا رئيسيا للبروتين الزهيد الثمن، بما يتناسب مع الدخل المتدني لقطاعات واسعة من المواطنين.

وتتراوح أسعار الفول من 14 إلى 26 جنيها للكيلو (الدولار نحو 18 جنيها)، فيما يتراوح سعر كيلو العدس الأصفر -أحد مكونات وجبة الفول- بين 14 و20 جنيها، وفق ما أعلنته شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة. بينما يقترب سعر وجبة الفول من 10 جنيهات، وفق مشاهدات مراسل الجزيرة نت.