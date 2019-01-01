شاهد.. أحلام بسيطة لشباب مصر في 2019

فيروز إبراهيم-الإسكندرية

على نسائم البحر المتوسط، ودع الشباب المصري عام 2018 ليستقبل 2019 بأمنيات وأحلام جديدة، وكله أمل في عام سعيد يملؤه النجاح وتغمره السعادة.

رغم أنها أحلام بسيطة لم تجاوز الواقع إلى الخيال، فإنها كانت أمل الشباب الذين التقتهم الجزيرة نت على شواطئ الإسكندرية (شمال القاهرة).

العائلة كانت محور تمنيات الشباب المصري، ما بين الأمل في الصحة للوالدين والسعادة والترابط بين أفرادها، إلى الزواج وتكوين عائلة جديدة مع بشائر العام الجديد.

النجاح الدراسي وتحقيق الأهداف العلمية، من أهم أمنيات الشباب المصري في 2019، لأنها الخطوة الأولى في بناء المستقبل المنشود، وهو مستقبل يتمنى الشاب أن يجدوا فيه فرصتهم، أو كما قال أحدهم "أمنياتي في 2019 أن يأخذ الشباب فرصته".