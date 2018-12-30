تايم: لماذا اختار قاموس ويبستر "عدالة" كلمة عام 2018؟

نشرت مجلة تايم الأميركية تقريرا ذكرت فيه أن شركة ميريام ويبستر الأميركية -التي اشتهرت بنشرها الكتب المرجعية والقواميس على وجه الخصوص- اختارت عدالة JUSTICE "كلمة العام 2018" والتي جاءت مختلفة قليلا عن بقية القواميس الأخرى.

وتضيف المجلة: بينما تحاول كل شركة متخصصة بنشر المعاجم ذكر كلمة بعينها استحوذت على تفكير الجماهير العام المنصرم، فإن معطيات ميريام ويبستر تقتضي أن تكون الكلمة المختارة تلك التي انشغل الناس بالبحث عنها أكثر من المعتاد.

وتوضح أن الكلمة -التي ظلت مثار البحث لدى الناس طوال 2018 بحسب ميريام ويبستر- كانت "عدالة". وفي ذلك يقول المحرر البارز بالشركة الأميركية بيتر سوكولوسكي إن عدالة "ظلت في خلدنا هذا العام على نحو خاص".

ولكلمة "عدالة" عدة تعريفات -تقول المجلة- تتراوح ما بين "مطابقة الحقيقة، أو المنطق" والتعريف البيزنطي لها وهو "صون أو تطبيق ما هو منصف عبر التسوية المحايدة للمطالبات المتضاربة أو بتحديد المكافآت أو الجزاءات المستحقة".

تزايد البحث عن "عدالة" في ظل تضخم القضايا التحقيقية (بيكسابي)

إصلاحات قضائية

وتضيف المجلة أن الناس بحثوا عن هذه الكلمة عندما زارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان البيت الأبيض مرتين العام الحالي لبحث أمور تتعلق بالإصلاحات القضائية في السجون الأميركية وتحقيق "العدالة الجنائية".

وتذكر في تقريرها أن القراء سعوا إلى فهم أفضل للكلمة، في وقت طالب فيه السياسيون والمتظاهرون بـ "العدالة العرقية، العدالة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية" وذلك عبر مختلف الساحات والمحافل مثل وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الانتخابية وملاعب كرة القدم.

وقد زادت وتيرة البحث عن كلمة "عدالة" مطلع أغسطس/آب الماضي عندما طلب الرئيس دونالد ترامب من وزير العدل السابق جيف سيشنز بوقف التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016 فورا، كما تشير المجلة.

وتقول إن الناس استخدموا الكلمة خلال هذا العام لأنها توحي بإيجاز أن النظام في الولايات المتحدة يعمل بالطريقة المفترض أن يؤدي بها للدلالة على أنها دولة تحكمها القوانين وليس القوة فحسب.

ويرى سوكولوسكي أن عدالة "تنطوي على بيروقراطية العدل، وعلى توقع المرء أن حجته في دعوى ما تجد آذانا صاغية".

واختارت أوكسفورد للمعاجم كلمة "سام toxic" بينما وقع اختيار موقع ديكشنري دوت كوم على كلمة "معلومات مضللة misinformation".