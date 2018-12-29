تضم مزارات ومنشآت وحيوانات.. صور يحظر التقاطها بهذه البلدان

يستمتع الناس برحلاتهم السياحية ويرغبون في تأريخ لحظات السعادة هذه، سواء في المعالم الأثرية الشهيرة أو غيرها، لكن قد يقع أحدهم في مأزق إثر التقاطه صورة ما في بلد أجنبي يفرض بعض القوانين على التقاط الصور في معالمه الأثرية.

ففي مصر -على سبيل المثال- اعتقل سائح بريطاني لأنه صوّر مقطع فيديو بهاتفه المحمول في المطار، ظهرت فيه طائرة مروحية عسكرية.

وقد اعتقل الشاب البريطاني محمد فتحي أبو القاسم (19 سنة) بعد وقت قصير من وصوله إلى الإسكندرية، وهو الآن متهم بجمع معلومات عن الجيش المصري.

إذ يحظَر في مصر التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون تصريح في المرافق العسكرية أو للمعدات أو الأفراد العسكريين.

وتمنع العديد من البلدان تصوير الطائرات العسكرية والدبابات والسفن الحربية وغيرها من المركبات العسكرية، بالإضافة إلى الأفراد العسكريين والقواعد وغيرها.

فضلا عن ذلك، يمنع التقاط الصور الفوتوغرافية للمباني الحكومية، علما بأن هذه القوانين ترتبط بمستوى السرية في كل بلد.

ورصدت الكاتبة ليوديملا أنتونوفا -في تقرير على موقع "آف بي ري" الروسي- عددا من الأماكن والمعالم التي يحظر تصويرها في بعض بلدان العالم.

برج إيفل ليلا

برج إيفل الفرنسي من أشهر المعالم في جميع أنحاء العالم، لكن تصويره ليلا يعتبر مخالفا للقانون، وذلك وفقا لقوانين حماية حقوق الطبع والنشر الأوروبية التي تفرض حماية للأعمال الفنية طوال عمر الفنان المنفذ لها إضافة إلى سبعين سنة بعد وفاته.

وقد توفي مصمم برج إيفل غوستاف إيفل سنة 1923، لذلك أصبح من الممكن التقاط صور للبرج منذ سنة 1993. لكن تصميم الأضواء في البرج تم سنة 1985 من قبل الفنان بيار بيدو، وتعتبر هذه الأضواء عملا فنيا محميا بموجب قوانين حماية حقوق الطبع والنشر الأوروبية.

لذلك فإن من الممكن التقاط صورة برج إيفل نهارا، أما تصويره ليلا عند تألق الأضواء فيعتبر انتهاكا للقوانين.

غولدن غاي منطقة صغيرة تتكون من مئتي بار صغير، أكبرها قادر على استيعاب خمسة أشخاص فقط (غيتي)

غولدن غاي

ينبغي على المرء رؤية "غولدن غاي" الواقعة في منطقة شينجوكو في العاصمة اليابانية طوكيو بأم عينيه حتى يصدق أنها موجودة بالفعل، علما بأنها منطقة صغيرة تتكون من مئتي بار صغير أكبرها قادر على استيعاب خمسة أشخاص فقط، فيهم النادل.

وعلى الرغم من تميز هذه المنطقة، فإنها تنتشر فيها اللافتات التي تحذر السياح من التقاط أي صورة، ونظرا لاكتظاظها فإن من المحتمل أن يتم طردك إذا حاولت التقاط صورة فيها.

كنيسة سيستينا

تعتبر جدارية "الحساب الأخير" لمايكل أنجلو ولوحة العشاء الأخير من أهم الكنوز الفنية على مستوى العالم، ويُحظر تصوير هذه اللوحات فوتوغرافيا في كنيسة سيستينا، بل من الممكن أن يجبرك الحراس على حذف كل الصور.

قد يظن البعض أن ذلك لحماية هذه الأعمال الفنية من التبعات السلبية لوميض الكاميرا (الفلاش) الذي يعد مصدر قلق حقيقيا، لكن هذا ليس هو السبب الحقيقي.

السبب الحقيقي لمنع التقاط صور هذه الأعمال هو امتلاك شركة التلفزيون اليابانية الحقوق الحصرية لالتقاط الصور والفيديوهات لهذه الأعمال الفنية منذ عام 1980 وحتى 1994، لكن حتى بعد انتهاء العقد الذي يضمن حقوق الشركة التلفزيونية، لا يزال هذا الحظر ساريا.





الباندا الصينية

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السلطات في مقاطعة سيشوان الصينية حظرا على تصوير الباندا التي تعيش في هذه المنطقة.

ويعتبر الهدف الحقيقي لهذا القانون منع الناس من الاقتراب كثيرا من هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، علما بأن الكاميرات في الحدائق التي تضم حيوانات الباندا رصدت السياح الذين قاموا بإزعاجها، مما دفع السلطات لاتخاذ هذه التدابير.

كل شيء محظور

تفرض كوريا الشمالية العديد من القوانين الصارمة، وقد قضى أحد المصورين أسبوعا في هذا البلد لتوثيق حياة مواطنيه، لكنه -نتيجة لذلك- تم إلقاء القبض عليه، نظرا لأنه لا يملك إذنا بالتصوير الفوتوغرافي.

الجدير بالذكر أن المصور الفوتوغرافي قام بالتقاط صور لتماثيل كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل مما جعله يقع في مأزق حقيقي أمام القانون الكوري الشمالي.

وبشكل عام، يتم تحذير السياح منذ دخولهم إلى البلاد من التقاط الصور، سواء بهواتفهم الجوالة أو باستخدام كاميراتهم الخاصة، تفاديا لمصادرة سلطات كوريا الشمالية لها.





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