بالصور والفيديو: تايلند تعزز مكانتها السياحية عبر مبادرات بيئية

تمثل تايلند وجهة سياحية مثالية تلبي العديد من طموحات زائريها، بما تتمتع به من طبيعة بكر ساحرة وشواطئ رائعة وثقافة فريدة متنوعة جعلتها من أهم الوجهات السياحية في العالم والأكثر شعبية بين دول جنوب شرق آسيا.

وتشتهر تايلند بكرم الضيافة والغابات المطيرة وشلالات المياه الرائعة والشواطئ البكر المشهورة على مستوى العالم، حيث يمكن للسائح الاسترخاء أو الغوص أو السباحة أو المشي على الرمال البيضاء، فضلا عن الغابات والسهول والهضاب ومئات من الجزر الاستوائية والمواقع الأثرية والمتاحف والمعابد والعديد من مواقع التراث العالمي.

طبيعة ساحرة بكر تسعى السلطات في تايلند إلى الحفاظ عليها (ناشيونال جيوغرافيك)

ومع شعبيتها العالمية المتزايدة كنقطة جذب سياحي تعمل الحكومة هناك بجد للحفاظ على جمالها الطبيعي والحفاظ عليه، حيث أطلقت هيئة السياحة هناك بإطلاق مجموعة من المبادرات البيئية والبرامج ذات التوجه الأخضر في مختلف القطاعات تهدف بالأساس إلى الحد بشكل كبير من استخدام اللدائن أحادية الاستخدام والنفايات البلاستيكية.

في هذا الإطار، هناك عدد من المبادرات المصممة لتعزيز استدامة صناعة السفر المحلية، بما في ذلك مبادرة تقودها هيئة السياحة في تايلند للحد من النفايات البلاستيكية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2020.

وتهدف مساعي الحكومة للحد من نفايات البلاستيك إلى حماية الجمال الطبيعي المتنوع في البلاد والمحافظة عليه فوق وتحت الأمواج.

وتعمل السلطات هناك على تقليل النفايات البلاستيكية، وتشجيع العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل في مجال السياحة على معالجة مشاكل النفايات الناتجة عن زائري البلاد البالغ عددهم 32 مليون زائر كل عام.

هذه الحملة تهدف إلى تعزيز استخدام المواد المستدامة أو القابلة لإعادة الاستخدام بما في ذلك الأكياس القطنية بدلا من البلاستيكية، والاستعاضة عن الزجاجات والأكواب وأدوات الطعام البلاستيكية بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام.

جزيرة كو ماك أحد أفضل الأماكن السياحية في تايلند وهي جزيرة صغيرة بعيدة عن أضواء وزحام وصخب المدن (ناشيونال جيوغرافيك)

كو ماك

وعلى الرغم من أن المبادرة بدأت في العاصمة بانكوك -التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة- فإن عددا من الأماكن السياحية الأكثر هدوءا في البلاد هي التي تقود هذه التوجه، فعلى سبيل المثال في مقاطعة ترات (إحدى محافظات تايلند الـ75) تعتبر هذه الحملة ضرورة بيئية وسياحية، ولا سيما في جزيرة "كو ماك" التي تتميز بشواطئها الرملية البيضاء الناعمة، وأيضا في جزيرة "كو تاو" التي تعتبر قبلة لمحبي الغوص.

يذكر أنه تم اختيار جزيرة "كو ماك" كأول وجهة سياحية منخفضة الكربون في تايلند مع قراها الريفية الواقعة بين أشجار النخيل، مما رسخ مكانتها كنموذج وقدوة للجزر المحيطة بها.

شواطئ تتميز كو ماك بالرمال البيضاء والمياه الصافية (ناشيونال جيوغرافيك)

ويتطلع سكان الجزيرة إلى الحفاظ على جزيرتهم كوجهة سياحية طبيعية ونظيفة عبر الحصول على المشورة من مصممي المبادرات الخضراء الأخرى، وهم ملتزمون في هذا الإطار باستخدام الأغذية المحلية فقط، وتجنب الوقود القائم على البترول، وإدارة المخلفات والحفاظ على الأنشطة المحلية وطرق الحياة التقليدية.

وتوصف "كو ماك" بأنها أحد أفضل أسرار تايلند، فهي جزيرة صغيرة بعيدة عن أضواء وزحام وصخب المدن.

وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الهادئة في تايلند فإنها تجتذب بشكل متزايد الأزواج وأولئك الذين لديهم عائلات صغيرة ويرغبون في الابتعاد عن الحانات الليلية والحفلات الصاخبة.

في هذه الجزيرة تتوفر لدى الزائر فرصة رائعة لاستعادة نشاطه بما تتميز به من شواطئ بكر ذات رمال بيضاء ومياه صافية مع بعض خيارات الطعام الرائعة.

كو تاو

أما في جزيرة "كو تاو" بمقاطعة "سورات ثاني" فإن المياه الزرقاء الصافية تجذب العديد من السياح -بمن فيهم الكثير من الغواصين- من جميع أنحاء العالم، ويحمي مشغلو رياضة الغوص المحليون هذه الطبيعة بشراسة.

وفي "كو تاو" تجمعت مجموعة من مراكز الغوص لتشكيل في مبادرة للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في الجزيرة من خلال تنظيم عملية تنظيف شهرية لإزالة النفايات، وتشجيع السكان المحليين والسياح على المشاركة في هذه المبادرة.

كو تاو من أفضل الأماكن للحصول على شهادة الغوص بأسعار معقولة (ناشيونال جيوغرافيك)

وتنطوي المبادرة على خفض استهلاك العبوات غير القابلة لإعادة التدوير، وإعادة استخدام العناصر التي يمكن استخدامها مرة أخرى مثل الزجاجات أو الصناديق أو الورق، وإصلاح المنتجات بدلا من شراء منتج جديد، وإعادة تدوير جميع المواد التي يمكن تحويلها إلى منتج جديد، وأخيرا رفض أي عنصر يلوث البيئة أو يضر بها.

الشعاب المرجانية والمياه الزرقاء الصافية أبرز ما يميز شواطئ كو تاو (ناشيونال جيوغرافيك)

وتشتهر جزيرة "كو تاو" -التي تبلغ مساحتها ثمانية أميال مربعة ويبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة- بشواطئها المرجانية المحاطة بأشجار النخيل.

وإذا زرت كو تاو فمن الضروري القيام برحلة نهارية إلى "كو نانغ يوان"، وهي جزيرة صغيرة يمكن الوصول إليها عبر رحلة قصيرة بالقارب السريع، ولها شاطئ مذهل وأماكن منعزلة للسباحة.

علاوة على ذلك، تفتخر تايلند ببعض من أفضل أنواع الغوص في العالم، إضافة إلى أنها أيضا واحدة من أفضل الأماكن للحصول على شهادة الغوص بأسعار معقولة.

و"كو تاو" هي المكان الأكثر شعبية في تايلند للحصول على هذه الشهادة، في حين يشاهد السائح خلالها أصنافا رائعة من الأسماك البحرية والشعب المرجانية.

لو كريدوينغ

وعلى الرغم من أن النظم البيئية البحرية هي محور اهتمام تايلند لتعزيز السياحة المستدامة فإن بعض الوجهات الطبيعية الخلابة غير الساحلية في البلاد تلعب أيضا دورا مهما.

ومن الأمثلة على ذلك مقاطعة لويي في الشمال الشرقي التي تشتهر بمساراتها الجبلية الباردة والغابات المطيرة والعديد من الشلالات.

متنزه لو كريدوينغ يقع على هضبة ارتفاعها 3000 قدم (ناشيونال جيوغرافيك)

في مايو/أيار الماضي أطلق متنزه "لو كريدوينغ" الوطني في لويي برنامجا للمشي مسافات طويلة عبر الصخور الجبلية رافعا شعار "الخضرة والنظافة والنمو" الذي تضمن أيضا تشجيع الزائرين على زراعة شجرة والمساعدة في تنظيف المنطقة خلال فعالية استمرت يومين.

أحد الأسباب الرئيسية لتنظيف الحديقة الوطنية هو أنها الوجهة الأكثر شعبية في تايلند، وبدأت أجزاء منها تعاني من ضغط وجود الزائرين المستمر.

أما سبب الجذب السياحي الذي يحظى به هذا المتنزه الجبلي فهو أنه يقع أعلى هضبة تبلغ مساحتها 23 ميلا مربعا وبارتفاع ثلاثة آلاف قدم فوق الوادي تتميز بالمناظر الجميلة حيث غابات الصنوبر الخصبة والزهور البرية الوفيرة، وهناك يمكن للزائرين التقاط أول ضوء مدهش في يوم من أيام الضباب، أو ذلك المشهد المبهر لغروب الشمس القرمزية.

وخلال التجول على طول المسارات الجبلية قد يصادف المتجولون مجموعة من الحيوانات البرية بما في ذلك الغزلان والماعز والثعالب والسناجب، وربما الفيلة في بعض الأحيان.