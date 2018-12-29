 أوباما وزوجته الأكثر إثارة لإعجاب الأميركيين

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أوباما وزوجته الأكثر إثارة لإعجاب الأميركيين

ميشيل أوباما أزاحت هيلاري كلينتون من القمة التي تربعت عليها 17 عاما (رويترز)
ميشيل أوباما أزاحت هيلاري كلينتون من القمة التي تربعت عليها 17 عاما (رويترز)

أزاحت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هيلاري كلينتون المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية من قمة أكثر النساء إثارة لإعجاب الأمريكيين، بعد 17 عاما من التربع على القمة، وفي قائمة الرجال حل أوباما نفسه بالمركز الأول.

وكشف استطلاع حديث لمركز غالوب أن ميشيل أوباما كانت الخيار المفضل بنسبة 15% من بين 1025 شخصا شاركوا في الاستطلاع، مقارنة بـ7% فقط عام 2017.

واهتمت ميشيل أوباما أثناء وجودها سيدة أولى في البيت الأبيض بعدد من القضايا، من بينها محاربة البدانة بين الأطفال في الولايات المتحدة والدعوة إلى تناول أطعمة صحية وممارسة التدريبات الرياضية، كما تعد مدافعة قوية عن حقوق النساء سواء عندما كانت داخل البيت الأبيض أو خارجه.

وتراجعت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى سابقا التي خسرت سباق انتخابات الرئاسة عام 2016، إلى المركز الثالث في القائمة التي نشرت أمس الخميس خلف أوبرا وينفري.

ومن بين السيدات اللائي شملتهن القائمة ميلانيا ترامب بنسبة 4% وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها هيلاري كلينتون، ثم الملكة إليزابيث والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنسبة 2% لكل منهما.

وطبقا لاستطلاع لمركز يوغوف نشر في وقت سابق من العام الحالي، احتلت ميشيل أوباما المركز الثاني في قائمة أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم خلف الممثلة أنجلينا جولي.

المصدر : رويترز
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