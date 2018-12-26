 طلبة يبتكرون صيغة رياضية لإعداد البطاطس المشوية

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طلبة يبتكرون صيغة رياضية لإعداد البطاطس المشوية

شواء البطاطس بالطريقة التقليدية (رويترز)
شواء البطاطس بالطريقة التقليدية (رويترز)

ابتكر طلبة بريطانيون صيغة رياضية يعتقدون أنه يمكن استخدامها في شواء البطاطس، وقد تعاون طلبة معهد إيدج هوتيل بجامعة سسكس مع معهد صامويل وايتبريد في بدفوردشاير لتطوير ما سموها "طريقة معهد إيدج هوتيل".

وفي حين أن حساب القياسات الدقيقة المطلوبة لتجهيز بطاطس لذيذة قد يكون مستهلكا للوقت من وقت إدخال بعضها في الفرن فإنه يبدو أن هذه الطريقة تستحق العناء للوصول إلى النتيجة النهائية.

والسر هو تكبير المساحة السطحية للبطاطس، حيث يقطعونها بزاوية 30 درجة، وبزيادة المساحة السطحية بنسبة 65% سيؤدي هذا بدوره إلى جعلها مقرمشة ولذيذة أكثر.

وبدلا من تقطيع البطاطس أرباعا كما يفعل الكثير من الناس قبل شوائها يقطعونها طوليا ثم يقطعون كل نصف مرة أخرى بزاوية، مما يشكل نقطة تقارب 30 درجة، وهذه الطريقة تستخدم نفس كمية البطاطس المعتادة، في حين يستفاد من أكبر مساحة سطحية لها.

ولإثبات نجاح طريقتهم أعطى الطلبة الفرصة للجمهور وبعض الطهاة المحترفين لتجربة البطاطس المشوية بأنفسهم وكانت النتائج إيجابية بشكل كبير، وقد بدأ العديد من الطهاة في جميع أنحاء بريطانيا بتقليد أسلوب إيدج هوتيل.

المصدر : إندبندنت
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