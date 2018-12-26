وول ستريت جورنال: التراث الثقافي لليمن مهدد بالفناء

منذ اندلاعها عام 2015 سببت الحرب الأهلية في اليمن معاناة بشرية لا توصف من قتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وانتشار المجاعة وتفشي وباء الكوليرا المميت. وفي المقابل تكبد اليمن أيضا خسارة فادحة في تراثه الثقافي والحضاري الذي يعد من بين الأغنى في الشرق الأوسط.

وذكر تقرير وول ستريت جورنال أن اليمن على مر التاريخ وقف على مفترق طرق في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والمحيط الهندي. ونظرا لما يحظى به من أمطار موسمية فقد ظل موطنا لحضارات عظيمة قبل الإسلام بفترة طويلة وأصبح مقرا للعديد من الأسر الحاكمة بعد ذلك.

وساهمت كل هذه العوامل في تنوع الثقافات التي لا تزال موجودة حتى اليوم، حيث تضم البلاد أربعة مواقع للتراث العالمي لليونسكو، بما فيها مدينة صنعاء القديمة، ذاك المكان الساحر الذي قال عنه المستعرب والكاتب الرحالة المقيم باليمن تيم ماكينتوش-سميث إنه ليبدو وكأنه "صُنع، ولم يٌبن، من كعكة الزنجبيل المثلجة".