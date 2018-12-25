محرومون من العيد.. إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من السفر لبيت لحم

أمجد أيمن-غزة

كان سامر ترزي (37 عاما) من غزة يمنّي نفسه بحضور موسم الأعياد هذا العام في مدينة بيت لحم، لأداء الطقوس الدينية المسيحية فيها وزيارة أقاربه وأصدقائه، لكن أمانيه هدمت للمرة الحادية عشرة على التوالي في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي منحه تصريحا لزيارة المدينة.

وكالكثير من مسيحيي غزة، يحلم ترزي في أداء الطقوس الدينية في بيت لحم ومشاهدة حجاج الطائفة المسيحية من جميع أنحاء العالم في كنيسة المهد، إذ إن آخر زيارة له للكنيسة كانت في نهاية عام 2007، ولم يزر المدينة إلا ثلاث مرات فقط في حياته، بسبب منع الاحتلال إصدار تصاريح لمن هم في سن الشباب.

يقول ترزي إن "الاحتلال يقول إنه منح مسحيي غزة خمسمئة تصريح لزيارة مدينة بيت لحم، لكن نصفهم أطفال، وفئة كبيرة من الشباب ممنوعة من السفر. ورفض الاحتلال أيضا التصريح لزوجتي هذا العام، لكن تم قبول منح تصاريح لأطفالي الثلاثة، ولا يعقل أن يخرج الأطفال دون والداهم".

مسيحيو القطاع محرومون من زيارة بيت لحم بسبب عدم إصدار الاحتلال تصاريح لهم (الجزيرة)

1200 مسيحيي بغزة فقط

وفي تصريحات سابقة، تحدث راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا الأب مانويل مسلم نهاية عام 2013، أن عدد المسيحيين في غزة تقلص إلى 3500 مسيحي، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المسيحيين في غزة قبل عام 2000 كان أكثر من عشرين ألفا، بينما ينبه ترزي إلى أن عدد مسحيي القطاع اليوم قرابة 1200 مسيحي فقط.

ويضيف ترزي أن الوضع الاقتصادي المنهار في غزة والحصار الإسرائيلي والعدوان المتكرر هي العوامل التي دفعت المسحيين إلى هجرة القطاع، ومنهم من توجه للعيش في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة بيت لحم.

ويؤكد ترزي أن إسرائيل تنتهك حقوق مسيحيي القطاع في ممارسة شعائرهم الدينية، كما تعتدي على حرمة الأقصى والمسلمين، في ظل المواثيق الدولية التي كفلت للجميع حرية المعتقد واعتناق الدين وممارسة الشعائر، وهو ما تنتهكه إسرائيل بشكل واضح، على حد تعبيره.

يحضر المسيحيون في غزة لأجواء العيد هذا العام في القطاع (الجزيرة)

العيد في غزة

من جهته، يقول كامل عياد (46 عاما) مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذوكسية في غزة، أنه تلقى رفضا أمنيا على طلبه التصريح بزيارة مدينة بيت لحم هذا العام، موضحا أن 104 من مسيحيي غزة تم رفضهم أمنيا، بالإضافة إلى مئتي شخص لم يحصلوا على رد.

يقول عياد "ما يحدث عبارة عن مزاجية من الاحتلال وعقاب جماعي لنا كمسيحيين في غزة، في بعض الأوقات يمنح الاحتلال تصاريح للأب والأم، وفي مرات أخرى يمنح التصاريح للأطفال فقط".

ويضيف عياد "لدي الكثير من الأصدقاء في بيت لحم، ولنا أقارب يعيشون في قرية بيت ساحور الملاصقة لمدينة بيت لحم، لا أستطيع زيارتهم، ولكننا هذا العام نحضر لأجواء العيد في غزة رغم الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، لأننا نريد أن ندخل البهجة على أطفالنا".

ويقول فؤاد عياد (32 عاما) "حاولنا الضغط عبر مؤسسات حقوق الإنسان، لكن الإسرائيليين يردون عليهم بأن رفض إصدار التصاريح هو لأسباب أمنية، وما هي إلا حجج لا أساس لها".

لم يزر عياد بيت لحم منذ بداية عام 2007، ويتمنى أن يزور خالاته وشقيقتيه في مدينة يافا المحتلة عام 1948، حيث ولد هو وأمه.