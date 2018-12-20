 فستان ثان لرانيا يوسف يثير الجدل بمصر

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فستان ثان لرانيا يوسف يثير الجدل بمصر

الممثلة المصرية رانيا يوسف تم التحقيق معها بسبب بلاغات من مواطنين انتقدوا فستانا كاشفا لها (الأوروبية)
الممثلة المصرية رانيا يوسف تم التحقيق معها بسبب بلاغات من مواطنين انتقدوا فستانا كاشفا لها (الأوروبية)

تصدر فستان ثان للفنانة المصرية رانيا يوسف يظهر ارتداءها شورتا قصيرا حديث منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، في جدل يتكرر للمرة الثالثة خلال شهر بالبلاد.

ورانيا (44 عاما) ذاتها التي ظهرت بما يشبه لباس البحر أسفل فستان أسود مكشوف الساقين والكتفين أثارت ضجة في البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بهذه الإطلالة الشفافة في ختام مهرجان سينمائي بمصر، مما آثار جدلا واسعا في منصات التواصل، وتم التحقيق القضائي معها عقب بلاغات من مواطنين ضدها.

وردت الفنانة آنذاك في بيان بإرجاع ارتداء الفستان المثير للجدل إلى آراء متخصصي الموضة، مؤكدة تمسكها بالقيم والأخلاق التي تربت عليها في المجتمع المصري.

وتصدر وسم يحمل اسم رانيا يوسف اليوم السبت قائمة وسوم منصة تويتر في مصر صباحا، وذلك عقب ظهورها أمس بفستان أصفر بأكمام وربطة عنق، وله فتحتان، ومكشوف بطول الساقين، وأسفل منه يظهر شورت قصير باللون ذاته.

وعبر تويتر انتقد مغردون الفستان الثاني للفنانة الذي كانت تحضر به إحدى الحفلات، معتبرين إياه خروجا عن قيم المجتمع المصري، في مقابل آخرين أشادوا بجماله وحسن اختيارها.

وقبل أيام، أثيرت ضجة ثالثة عقب ظهور الفنانة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف قالت وسائل إعلام محلية إنه مرصع بالألماس في ختام حفل عرض أزياء بمصر، وذلك عقب تقديرات إعلامية لثمنه تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار.

وقتها، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة وتساؤلات كثيرة عن قيمة الفستان، منها من يستغرب سعره، وأخرى مستنكرة ارتفاع الثمن، وثالثة تتحدث عن جماله.

ويوصف المجتمع المصري عادة من وسائل إعلام بلاده بأنه متدين ومحافظ، في حين يعيش أغلب سكانه ظروفا معيشية صعبة إثر قيام الحكومة بإجراءات اقتصادية تقشفية حادة اشتكى منها مصريون، لكن الحكومة تقول إنها الأفضل لحل المشاكل المتراكمة من سنين ماضية وستظهر نتائجها الجيدة مستقبلا.

المصدر : وكالة الأناضول
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