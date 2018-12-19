طوابير الأمل.. بوابة الأتراك لعالم الثراء

يقف المواطن التركي تزجان يوسف (43 عاما) في طابور طويل ومكتظ في ميدان أمينونو بقلب مدينة إسطنبول القديمة، بانتظار دوره لشراء بطاقة "اليانصيب"، التي يحلم في أن تغير حياته إذا حالفه الحظ وفاز بالجائزة الكبرى.

لا يكاد يخلو ميدان في إسطنبول من طوابير بيع التذاكر، ولكن يبقى ميدان أمينونو هو أول الأماكن التي تخطر على بال الراغبين في شراء تلك البطاقات، بسبب الشهرة التي اكتسبها المكان بعد أن حالف الحظ عددا من الباحثين عن الثروة السريعة من خلال اليانصيب في السنوات السابقة.

ولأجل هذا يتكبد الكثير من الأتراك عناء السفر إلى مدينة إسطنبول قادمين من مدن أخرى لشراء بطاقة اليانصيب من هذا الميدان وغيره من ميادين المدينة.





بائعة تذاكر اليانصيب في أحد المراكز التجارية بإسطنبول (الجزيرة)

ورغم البرد القارس والأمطار أحيانا، يواصل العديد من الأتراك الوقوف في طوابير طويلة لساعات من أجل شراء البطاقات التي تدخلهم السحب الذي يجري ليلة رأس السنة، إذ يتم الإعلان عن الفائزين الذين سيدخلون العام الجديد وهم في قائمة أصحاب الملايين.

تمتد الطوابير مئات الأمتار في الميادين العامة بمدينة إسطنبول وميادين المحافظات الأخرى، وهي ما أطلقت عليها الصحافة التركية "طوابير الأمل"، للفوز بضربة حظ قد تصل إلى سبعين مليون ليرة تركية (أكثر من 13 مليون دولار أميركي).

ويعتبر محل "نيمت أبلا" في ميدان إمينونو وسط إسطنبول واحدا من أشهر أماكن بيع بطاقات اليانصيب في تركيا، حيث يحظى بإقبال شديد من قبل المشترين لتفاؤلهم بالفوز بالبطاقات التي يبيعها.

مسابقة اليانصيب تشرف عليها دائرة خاصة في تركيا تسمى "ميللي بيانغو"، انطلقت عام 1993. وتتولى الدائرة الإشراف على البائعين وتزودهم ببطاقات اليانصيب التي يحصل الباعة على ما نسبته 9.7% من قيمتها.





طوابير الأتراك المزدحمة من أجل شراء بطاقات اليانصيب في ميدان إمينونو (الجزيرة)



ويذكر عدد من بائعي البطاقات -في حديثهم للجزيرة نت- أن عائدات بيع البطاقات تذهب لصالح مشاريع خدمية في الدولة، بعد توزيع المبالغ المخصصة لنتائج السحب التي ينتظرها الناس.

وكانت ميللي بيانغو قد طرحت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بطاقات الجائزة الكبرى ليانصيب رأس السنة على ثلاثة أنواع، حيث حددت سعر سبعين ليرة للبطاقة الكاملة التي تؤهل للفوز بسبعين مليون ليرة، وسعر نصف البطاقة بـ35 ليرة (وجائزتها 6.5 ملايين دولار)، و17 ليرة لربع البطاقة (وجائزتها 3.25 ملايين دولار).

ويُتَوقع أن تتجاوز حجم مبيعات هذه البطاقات أكثر من خمسمئة مليون ليرة تركية (حوالي 95 مليون دولار)، في حين كانت قد وصلت مبيعاتها خلال العام السابق إلى 65 مليون بطاقة بقيمة 805 ملايين ليرة تركية (151 مليون دولار)، وزّع منها ما يصل نسبته إلى 59% للمشتركين في اليانصيب.





لحظة إعلان نتائج اليانصيب في رأس السنة من العام الماضي (من موقع إدارة اليانصيب)

وبحسب بيانات الأرقام التي نشرها موقع اليانصيب الخاص بهذا السباق، والذي تشرف عليه البلدية التركية الحكومية، فقد تم هذا العام طباعة أكثر من 87 مليون بطاقة لمحلات البيع، وقد بيعت منها إلى الآن 65 مليون بطاقة.

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز بناءً على السحب لقرابة ثلاثة ملايين شخص، تصل أكبرها إلى سبعين مليون ليرة (13 مليون دولار) وأصغرها إلى سبعين ليرة تركية (13 دولارا).