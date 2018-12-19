لقياس الرفاهية.. مواطنون ومستهلكون تحت المراقبة

أثار مقال في صحيفة لوموند الفرنسية أسئلة من قبيل: هل هذه المرأة في الشارع مسترخية أم قلقة؟ هل هذا الزبون في المتجر راض أم محبط؟ هل المشجعون في الملعب متحمسون أم عدوانيون؟ وبحسب المقال فإن الرد أصبح ممكنا بعد أن طورت الشركة الفرنسية الناشئة "تو آي" حلولا لتحليل مشاعر المارة من خلال تصوير الفيديو.

وفي هذا المقال، ينوّه الكاتب المختص في الاقتصاد غريغوار آليكس بما حققته "تو آي" من نجاح سريع من خلال تطوير حلول لتحليل صور المراقبة، وهي لا تكتفي بتعداد المارة، بل تقوم بشكل مباشر بتحديد جنسهم وسنهم والتعابير التي ترسمها وجوههم.

مقياس موضوعي للرفاه

وبهذا النجاح، تفرض "تو آي" نفسها أداة من أدوات المدينة الذكية، من خلال توفير مقياس موضوعي "للرفاه" لتوجيه إدارة المدينة، وهذا ما اقتنعت به مدن ميتز ونانسي ونيس وغيرها، فضلا عن العديد من مديري الملاعب الرياضية.

ويقول جوليان ترومبيني العضو المشارك في تأسيس "تو آي" عام 2017 مع غيليوم كازاناف، "أدركنا أن القادة يحتاجون إلى أداة لتقييم السياسات التي تم تنفيذها على أراضيهم، وأن من الصعب للغاية قياس مدى رفاه المواطنين، خاصة أن الاستطلاعات مكلفة للغاية ومليئة بالتحيز".

دقة بنسبة 75%

ويقول الكاتب إن مؤسسي "تو آي" المتخصصين في "التداول الخوارزمي"، وضعا أوامر للبيع أو الشراء بناء على "تحديد العواطف بحسب المناطق الجغرافية من خلال قراءة الشبكات الاجتماعية"، وبالاستخدام الواسع للمراقبة بالفيديو، ووسع الثنائي نطاقه إلى مستوى المدينة من خلال البحث عن مؤشر للرفاهية مباشرة على وجوه العابرين.

ويقول ترومبيني "نحن نتيح للجميع معلومات مفيدة لتنفيذ مشروع تنموي أو منعه. لدينا أداة لرسم خرائط المنطقة تسمح بتفصيل مستوى الرفاه وتطوره في كل حي".

وتعمل هذه الشركة مع المكتب المديني للإسكان في نانسي الكبرى لقياس مشاعر السكان قبل تجديد المساكن العمومية وأثناءه وبعده، ويتم ذلك عن طريق خوارزمية تعتمد على بنية الشبكات العصبية، تقوم بتقطيع الجسم والوجه إلى آلاف المقتطفات التي تحللها، بدقة تصل إلى 98% بالنسبة لتحديد الجنس، و75% لتحديد العواطف، مثل المفاجأة والخوف والغضب والاشمئزاز والحزن والفرح.

توظيف الانفعالات والمشاعر

وعليه -يقول الكاتب- فلا سبيل بعد الآن للتذمر بهدوء أو إظهار ابتسامة اعتداد دون أن تكون موظفة في إحصاء، غير أن "تو آي" تؤكد أنها لا تحتفظ بأي تسجيلات ولا تستخدم سوى البيانات المصدق عليها والمجهولة الهوية.

ومع ذلك، تجمع الشركة -بحسب الكاتب- كل أنواع المعلومات عن استخدام المدينة ومشاعر المواطنين، لأن هذه المعلومات تساعد على ضمان الأمن ومكافحة التمييز في المجال العام، كما تسمح بتحديد الشوارع التي لا تشعر المرأة بالراحة فيها، وبقياس الصعوبات التي يواجهها ذوو الكراسي المتحركة.

التسويق وتحليل العاطفة

ويقول الكاتب إن هذه التطبيقات أيضا تساعد في مجال التسويق، فتستخدم على سبيل المثال لإقامة الأعمال التجارية في الجزء الجيد من الشارع وفقا للعملاء المتوقعين، كما يستخدم تحليل العاطفة لتقييم "تجربة العملاء" في مركز التسوق أو شعورهم تجاه إعلان ما.

يقول ترومبيني "لدينا طلبيات كبيرة في دبي تتعلق بالإعلان باستخدام الشاشات المدمجة"، وذلك لمساعدة المعلنين على معرفة ما إذا كان الجمهور المعني يرى رسالتهم وكيف يتم إدراكه لها.

وقد استطاعت هذه الشركة الناشئة -بعد أول عملية جمع أموال بلغت 250 ألف يورو- أن تحصل على مليون يورو، وهي الآن توظف 14 شخصا، بحسب ترومبيني الذي يضيف "ربما لا يزال لدينا جدول جولات، لكن هدفنا هو تحقيق الربحية في عام 2019. إننا ندخل مرحلة التصنيع".