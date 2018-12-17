كيف يساعدك خيالك في التغلب على مخاوفك؟

يمكننا باستخدام مخيلتنا القيام بما نريد لأن الخيال يغذي الجانب الإبداعي لدينا ويتيح لنا فرصة إيجاد حلول لمشاكلنا، ويظهر بحث جديد أن الخيال يمكن أن يساعدنا أيضا على التخلص من مخاوفنا وقلقنا.

تقول ماريا كوهوت في تقريرها الذي نشره موقع "ميديكال نيوز توداي" الأميركي إن خيالنا يعتبر أداة مفيدة لنا بشكل لا يصدق، حيث يمكنه تهدئتنا خلال الأوقات العصيبة ومساعدتنا على حل المشاكل والتوصل إلى أفكار جديدة.



ويقول بعض الباحثين إن خيالنا -الذي يعطينا القدرة على وضع سيناريوهات مختلفة- هو السبب الجوهري الذي يجعل البشر مختلفين عن الكائنات الحيوانية.

ويفترض البحث الحالي أن ما نتخيله يمكن أن يؤثر على عقولنا وأجسادنا بطرق ملموسة جدا، فعلى سبيل المثال كشفت دراسة نشرتها مجلة "سايكولوجيكال ساينس" سنة 2009 أنه عندما نتخيل القيام بشيء ما تتوقع عقولنا وأجسامنا العمل المتخيل كما لو كان حدثا حقيقيا.

كما تشير نتائج دراسة أخرى نشرت في مجلة "كارنت بيولوجي" سنة 2013 إلى أن تخيل سماعنا أصواتا أو رؤيتنا أشكالا معينة يمكن أن يغير طريقة رؤيتنا للعالم في الحقيقة.

ويثبت بحث جديد أجراه فريق من جامعة كولورادو بولدر ومدرسة طب ماونت سيناي في نيويورك أن ما نتخيله يمكن أن يبدو حقيقيا بالنسبة لأدمغتنا شأنه شأن التجارب الحقيقية التي نعيشها.

وقد أوضح الباحثون في ورقة بحثية لهم نشرت بمجلة "نيورون" أنه بإمكاننا الاستفادة من "القوى السحرية" لمخيلتنا، وذلك لمساعدتنا في التغلب على مخاوفنا المستمرة واضطرابات القلق.



وفي هذا السياق، يقول البروفيسور تور ويغر المؤلف المشارك في الدراسة إن "هذا البحث يؤكد أن الخيال هو بمثابة حقيقة عصبية يمكن أن يؤثر في أدمغتنا وأجسادنا على نحو مهم بالنسبة لرفاهيتنا".