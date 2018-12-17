تطاير الحصى بشوارع الكويت.. معاناة مواطنين وبيروقراطية حكومة

كان يقود سيارته باتجاه منطقة "كبد" -إحدى مناطق التخييم في الكويت- قبل أن يفاجأ بتطاير الحصى على سيارته فيسقط في إحدى الحفر التي أدت إلى انقلاب مركبته وتعرضه لحادث كبير تسبب في كسر أربعة من أضلاع قفصه الصدري.

ينظر نايف الهدية بأسى وهو يستذكر ما تعرض له قبل عامين وبقيت آثاره عليه حتى الآن.. "تأذينا كثيرا" يقول نايف، ملخصا معاناة الكويتيين من سوء أوضاع الطرق في البلاد وعودة ظاهرة تطاير حصى الشوارع إلى الواجهة مجددا عقب الأمطار الأخيرة.

يتجاوز الرجل مأساته غير راغب في سرد المزيد منها، لكنه يتساءل عن الأسباب التي أوصلت الطرق إلى هذا الحد من السوء في بلد مثل الكويت لا يعاني من أزمة مالية كغيره من البلدان الفقيرة.

الحصى المتطاير بالشوارع تسبب في حادث سير أليم للكويتي نايف الهدية (الجزيرة نت)

لم يكن ظهور "حصى الشوارع" وليد الأمطار الأخيرة، إذ يعود تاريخ الظاهرة إلى نحو خمس سنوات مضت، وتحديدا في يناير/كانون الثاني 2014 حين اشتكى رواد عدة طرق من تطاير حبيبات الإسفلت باتجاه زجاج سياراتهم.

يوما بعد آخر ازدادت الشكوى واتسع نطاقها لتعرف إعلاميا باسم ظاهرة "تطاير الحصى"، وهو ما دعا وزارة الأشغال إلى التحرك باتجاه التعامل معها.