المدارس الدولية بمصر.. شروط تعجيزية تغضب أولياء الأمور

جيهان شلهوب-القاهرة

طفل لا يتجاوز عمره أصابع اليد الواحدة، لكنه يضطر للجلوس منفردا مع معلمات يمطرنه بالأسئلة التي تستهدف الكشف عن مستواه الاجتماعي أكثر مما تقيس درجة ذكائه أو قدراته الذهنية، هذا ما يحدث في المدارس الدولية والخاصة بمصر التي تعقد استجوابا للأطفال تحت مسمى "اختبارات القبول" كشرط حتمي للقبول.

تنهمر الأسئلة على رأس الطفل، والتي تفترض معرفته باسم والديه كاملين وطبيعة عملهما وعنوان السكن فيحاول الإجابة عنها بعفوية وتلقائية تتناسب مع عمره الصغير وهو يوزع نظراته المرتبكة بين وجوه المعلمات وباب الغرفة المغلق الذي تقف وراءه الأم بقلق في انتظار الانتهاء من "التحقيق" أو الاختبار المدرسي المقنع.

تسأل المعلمات الطفل بالإنجليزية أو الفرنسية عن أسماء الطيور والحيوانات والخضراوات والفاكهة، وتطلب منه التفريق الدقيق بين الألوان المتباينة، وقد ينزعن أخيرا القناع التربوي لأسئلتهن، ليكشفن عن الغاية الطبقية المستترة التي تستهدفها المدرسة، فيتطرقن لأمور بالغة الخصوصية، عن نوع سيارة الأسرة واسم النادي الذي يتريضون به، أو حتى عن الأماكن التي يرتادونها في العادة للتنزه، وفي بعض المدارس وجدت الأمهات من يسألهن عما إذا كان لديهن خادمات بالمنزل، أو هل سبق لهن السفر خارج البلاد.

حكم الرفض الذي تصدره المدارس الدولية والخاصة بالقلم الأحمر على أوراق أغلب التلاميذ المتقدمين إليها دفع "ائتلاف أمهات مصر" لتدشين وسم #لا_لمقابلات_المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إعلان المدارس الدولية والخاصة عن قبول دفعات جديدة لمرحلة رياض الأطفال.

وطالب الائتلاف بتوحيد اجراءات المقابلات في جميع المدارس، وألا تتضمن تقييما مجحفا لمستوى تعليمي لم يحصل الطفل على أي قسط منه بعد، وألا تتضمن كذلك أسئلة "هزلية" تستهدف الكشف عن الأمور الشخصية، مشددا على ضرورة استرداد الرسوم المدفوعة لتلك المقابلات في حالة الرفض أو خصمها من المصروفات عند القبول، حيث اشتكى أولياء الأمور من استيلاء المدارس على أموال بلغت ثلاثة آلاف جنيه (نحو مئتي دولار) كرسوم للتقديم على الرغم من رفض أبنائهم.

المدرسة الأميركية بالقاهرة (مواقع التواصل الاجتماعي)

معايير طبقية

وتكشف قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم عن رقم هزيل لأعداد المدارس الدولية بمصر، مما يفسر أسباب لجوء بعضها لمبدأ "العرض والطلب" التجاري في اختيار التلاميذ، حيث لا يتجاوز عددها 768 مدرسة، في حين تبلغ أعداد المدارس الخاصة 7777 مدرسة سواء بنظاميها العربي أو اللغات، وفقا لآخر تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس/آذار الماضي.

لكن المصروفات الباهظة للمدارس الدولية لم تمنع أصحاب الدخول المنخفضة من حلم إلحاق أبنائهم بها، مما جعل بعض البنوك تخصص جزءا من محفظتها الائتمانية لبرامج إقراض مخصصة لتسديد المصروفات الدراسية، الأمر الذي قضت عليه المدارس الدولية والخاصة بمعاييرها "الطبقية" في الاختيار، بحسب ما وصف أولياء الأمور.

وعلى الرغم من إدانة الإعلان العالمي لحقوق الطفل كافة أشكال التمييز الواقعة على الأطفال، ومنها اعتبارات المستوى الاجتماعي والثروة منعت إحدى المدارس الخاصة طفلة من الالتحاق بها بسبب "مكان السكن"، حيث حكت "كريمة السيد" عن معاناتها في إلحاق ابنتها بتلك المدرسة.

وقالت إنها قدمت لابنتها في إحدى المدارس الخاصة التي تبعد عن المنزل مسافة كبيرة، مشيرة إلى اضطرارها لذلك نظرا لسمعة المدرسة الجيدة من الناحية التعليمية، موضحة أنها دفعت ألف جنيه كرسوم لاستمارة التقديم إلا أن المدرسة رفضت بسبب "مكان السكن" الذي اعتبرته المدرسة منطقة عشوائية لا تليق بمستواها.

"الفوز بالمدرسة اللائقة صار أمرا في غاية الصعوبة"، هكذا علقت كريستين نبيه التي حرصت على تعليم ابنها في عامه الرابع الحروف والأرقام، لكنها اكتشفت أن ذلك لم يكن كافيا للالتحاق بمرحلة ما قبل التعليم الابتدائي بإحدى المدارس الدولية.

وقالت كريستين للجزيرة نت إن المقابلة في تلك المدرسة كانت على مرحلتين، الأولى انفردوا فيها بالطفل، والثانية سمحوا لها بالوجود معه، والأخيرة فيما يبدو كانت للتأكد من أن ارتباك الطفل لم يكن ناتجا عن ابتعاده عنها، وفي النهاية رفضت المدرسة قبوله بدعوى أنه مصاب بالتوحد خلافا للواقع.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أحمد خيري اعتماد الوزارة أي شروط غير السن فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس الدولية أو الخاصة.

وقال إن الوزارة ترفض الأسئلة العنصرية والطبقية التي يتم طرحها في المقابلات الخاصة لتحديد المقبولين، معلنا عن قرب الانتهاء من دراسة قانون جديد ينظم عمل المدارس الدولية والخاصة ويحدد إجراءات التقديم لها.