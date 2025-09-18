في سبتمبر/أيلول 2005، أنهت إسرائيل وجودها الاستيطاني والعسكري داخل قطاع غزة بعد نحو 38 عاما من الاحتلال المباشر، عبر خطة "فك الارتباط" التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون. ورغم انسحابها من داخل القطاع، فإنها أبقت سيطرتها المحكمة على حدوده البرية والبحرية والجوية، لتستمر الهيمنة بأشكال أخرى.

في هذا التقرير، نستعرض العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون إلى إطلاق خطة "فك الارتباط"، ونرسم خريطة توضح مواقع المستوطنات الإسرائيلية الـ21 التي فُككت داخل القطاع، ونبين كيف مهد انسحاب غزة الطريق لتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.