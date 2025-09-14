أظهرت صور أقمار صناعية، التقطت في سبتمبر/أيلول الحالي، حجم الدمار الذي لحق بمدينة غزة بعد أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف، إذ تساقطت الأبراج السكنية وتحوّلت الأحياء إلى أطلال، بينما يواصل السكان رحلة نزوح قسري بلا وجهة آمنة.

ويؤكد الدفاع المدني الفلسطيني أن ما لا يقل عن 50 مبنى متعدد الطوابق دُمّرت خلال الأسابيع الأخيرة، في حين شهدت أحياء مثل الزيتون وصبرا تدميرا شبه كامل لأكثر من 1500 منزل ومبنى منذ مطلع أغسطس/آب.

إسرائيل تدفع السكان جنوبا

مراسل الجزيرة في غزة هاني محمود أفاد بأن آلاف العائلات تتجه نحو جنوب ووسط القطاع، لكن كثيرين يعودون بعد عدم تمكنهم من العثور على مأوى.

والطريقان الرئيسيان –صلاح الدين والرشيد الساحلي– لا يوفران مرورا آمنا؛ الأول مغلق بقناصة الجيش الإسرائيلي، والثاني مكتظ بالخيام ومخاطر الاستهداف، وحتى منطقة المواصي التي أعلنتها إسرائيل "منطقة إنسانية" لا تسلم من القصف، ويؤكد الغزيون أنه "لا مكان آمنا في القطاع".

وتكشف صور أقمار صناعية حديثة، التُقطت في سبتمبر/أيلول الحالي، مشاهد صادمة لدمار واسع في شمال غزة، إذ سُويت أحياء كاملة بالأرض، وتعرضت مستشفيات ومدارس ومساجد ومنازل لأضرار جسيمة أو دمار كلي، في حين توضح لقطات "قبل وبعد" حجم الكارثة التي لحقت بـ9 أحياء رئيسية.