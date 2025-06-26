على طريق موحل وغير متساوٍ وغير مسمى في مشارف جينجا الواقعة شرقي أوغندا، يضحك الأطفال ويلعبون في باحة محاطة بتلال خضراء ومزارع قصب السكر.

يندفع طفل مستعملًا كرسيه المتحرك بسرعة شديدة على طول الممر باتجاه بوابة ثقيلة يحرسها حارس أمني ودود. على الشرفة الخرسانية البالية، يضحك بصوت عالٍ أثناء لعبه مع اثنين من أصدقائه صبي صغير مصاب بالاستسقاء الدماغي (حالة تؤدي إلى تضخم الجمجمة بسبب تراكم السوائل).

أجواء البهجة في هذا المكان، تخفي وراءها الخلفيات الصعبة لـ98 طفلا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و18 عامًا. جميعهم تم التخلي عنهم. معظمهم كانوا رضعًا عندما تركهم آباؤهم. بعضهم تُرِك عند بوابة المجمع، وآخرون في المستشفى بعد ولادتهم. وتم إنقاذ طفل في الثالثة من عمره من منزله بعد أيام قليلة من اختفاء والديه.

في أوغندا -البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 50 مليونًا- يعيش أكثر من ستة ملايين شخص في هذه الأيام حالة إعاقة. العديد منهم يرى الإعاقة عبئًا بسبب اعتقاد ثقافي متجذر بأنها لعنة.

الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة غالبًا ما تُنبذ من مجتمعاتها، وفي ظل غياب الدعم أو المعرفة بالممارسات الأفضل، غالبًا ما تلجأ إلى التقييد أو الحبس الإجباري. في بعض الحالات، يتم التخلي عن الطفل بسبب الوصمة الاجتماعية والصعوبات المالية. علما بأن حوالي 31٪ من الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة تعيش تحت خط الفقر.

تخصص البلاد 1٪ فقط من موازنة الصحة لمساعدة هذه العائلات. يقول أندرو موبانجيزي، مساعد مفوض شؤون ذوي الإعاقة إنه "مبلغ ضئيل جدًّا"، ويضيف: في المناطق الريفية بشكل خاص، يؤدي نقص الموظفين والموارد في العيادات الحكومية إلى إجبار مقدمي الرعاية على السفر مسافات طويلة للحصول على الدعم.

ومع ذلك، حاولت منظمات صغيرة ممولة من المانحين وجمعيات خيرية منتشرة في البلاد على مدار العقدين الماضيين، سدّ الفجوة في النظام الصحي، والاعتناء بحقوق ذوي الإعاقة والدفاع عنهم.

إديث لوكابوي من قادة هذه الحركة وراعية لـ98 طفلا في دار الأيتام المعروفة باسم "بيت الأمل". وهي تأمل أن يؤدي تثقيف مجموعات صغيرة من مجتمعها المحلي إلى زيادة الوعي وإيجاد مجتمع أكثر تسامحا. تقول لوكابوي: "[الناس] يمكنهم بعد ذلك تثقيف مجتمعاتهم... لا ينبغي أن تكون هناك وصمة ثقافية".