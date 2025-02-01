"الرفيق ترامب باني الأمة".. كيف ساهم في القفزة الصينية الكبرى؟

بين التورية والتندر، تعبّر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية عن الضمير الشعبي -وربما الرسمي- وبنكهة سخرية سياسية غالبة عندما تطلق على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقب "تشوان جيانغو"، أي "الرفيق ترامب باني الأمة".

يُستخدم اللقب في منصات التواصل الصينية للإشارة إلى أن سياسات ترامب المتشددة تجاه الصين سارت بعكس ما تشتهيه واشنطن، وشكلت دافعا لبكين لتعزيز قدراتها وتحقيق اكتفائها الذاتي التكنولوجي والاقتصادي والعسكري.

بات الرئيس دونالد ترامب جزءا من الفلكلور السياسي الصيني على الإنترنت منذ توليه الرئاسة في ولايته الأولى، يُصوّر مثل "بطل غير مقصود"، حسب جيمس ماك غريغور الباحث الاقتصادي، ورئيس منطقة الصين في شركة أبكو الاستشارية العالمية.

ويرى غريغور -وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز- أن "الصين شهدت لحظة اسمها دونالد ترامب، حين أيقظهم على حقيقة مفادها أنّهم في حاجة إلى جهد أكبر لرفع مهاراتهم العلمية والإبداعية، فانفجرت عضلاتها التصنيعية المتقدّمة في الحجم والتطوّر والكمية في السنوات الثماني الماضية".

لم يكن ترامب وسياساته سوى عامل عرضي، لكن الصين -تلك الدولة الزراعية من العالم الثالث كما كانت- دشنت نهضتها المتصاعدة والمخططة قبل ترامب بعقود، منذ أواخر السبعينيات، حين بدأت في تطوير قدراتها التصنيعية والتجارية كوسيلة لتأمين الاستقرار السياسي الغائب، والتغلب على الأزمة التي أعقبت ما عرفت بسياسة "القفزة الكبرى إلى الأمام".

وقاد الزعيم ماو تسي تونغ (1893-1976) هذه السياسة بهدف التحول السريع من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي (1958-1960) وتطبيق الثورة الثقافية (1966-1976)، التي كانت تستهدف اجتثاث الطبقة البرجوازية في الحزب الشيوعي، لكن الأثمان الاجتماعية والاقتصادية كانت باهظة.

وفي عام 1976، أصبح دينغ شياو بينغ زعيما للحزب الشيوعي الصيني ثم رئيسا (1978-1989)، وقاد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف جعل الصين قوة اقتصادية وتجارية دولية، مما أتاح فسحة من الانفتاح والحرية الاقتصادية، لم تلغ تحكم الدولة وسيطرة الحزب الشيوعي الحاكم. واعتمدت الخطة الصينية على جملة من الخطوات والقواعد، أهمها ضرورة اكتساب قوة تكنولوجية محلية.

كان الرئيس شي جين بينغ يتبنى هذا الطرح عبر مقولته إن "الاعتماد الشديد على التكنولوجيا الأساسية المستوردة يشبه بناء منزلنا فوق جدران شخص آخر، بغض النظر عن حجمه ومدى جماله، فلن يظل قائما في أثناء عاصفة". ولم تكن الصين في كل الأحوال قادرة على تحمل عبء أن تكون دولة تابعة.