ويشير تقرير لمجلة "ذا نايشن" (the nation) الأميركية (12 أبريل/نيسان 2024) إلى أن الوحدة 8200 الإسرائيلية المتخصصة في التنصت وفك الشفرات والحرب السيبرانية أنشأت مركز "موشي ديان" لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يتولى، وفقا لمتحدث باسمه، تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي "غيرت مفهوم الأهداف بالكامل في الجيش الإسرائيلي"، بحسب ما ذكرته المجلة.

وتتعاون الوحدة بشكل وثيق مع شركة "بالنتير تكنولوجيز" (Palantir Technologies) الأميركية، التي زودتها بأعداد كبيرة من الأجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعتمد على كمية بيانات هائلة مصدرها التقارير الاستخباراتية السرية، بما فيها الواردة من وكالة الأمن القومي الأميركي، لتحديد الأهداف وضربها.

وأقيمت الوحدة 8200 في مفترق جليلوت بمستوطنة "رامات هاشارون"، التي بنيت على أنقاض قرية إجليل الفلسطينية، "التي قُتل سكانها أو هجّروا، وحيث يتم الآن تدريب الجنود وخبراء الاستخبارات في معسكر موشيه ديان لإنهاء المهمة، بقصف أو إطلاق النار أو تجويع أحفاد الفلسطينيين الذين أجبروا على العيش في بؤس غزة المحتلة عسكريا منذ عقود، كما يذكر تقرير "ذا نايشن".

ولا تنكر شركة "بالنتير" الأميركية ذات العلاقة الوطيدة مع وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) تعاونها مع إسرائيل ودعمها لها، حيث صرحت في منشوراتها على "إكس" (X) أنها تقف مع إسرائيل، كما عقد مسؤولوها اجتماعات عدة مع الحكومة الإسرائيلية. وعقدت أول اجتماع لمجلس إدارتها عام 2024 في تل أبيب في شهر يناير/كانون الثاني.

We stand with Israel. The board of directors of Palantir will be gathering in Tel Aviv next week for its first meeting of the new year. Our work in the region has never been more vital. And it will continue.

— Palantir (@PalantirTech) January 2, 2024