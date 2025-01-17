منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتالت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بتدمير حركة حماس في غزة، ومع بداية عام 2025 كان ينتظر مرغما رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النارفي غزة ليقبل به أخيرا. وما بينهما ماطل كثيرا وارتكب جرائم غير مسبوقة في غزة جعلته ملاحقا دوليا.

وطوال 15 شهرا، كان نتنياهو العقبة الرئيسة أمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، محكوما بنزعة ثأر من ضربة "طوفان الأقصى" ومحاولة استعادة للردع الذي فقدته إسرائيل، ومهووسا بأجندة يمينية متطرفة، وأوهام كسر إرادة المقاومة واحتلال غزة، وبمخطط للتهجير وتشكيل "شرق أوسط جديد" ينطلق من غزة.

ويطرح الإعلام الإسرائيلي أسئلة كثيرة عن إصرار نتنياهو على مواصلة عدوانه على غزة، وهدم كل مبادرات وقف إطلاق النار ثم الموافقة أخيرا على اتفاق لا يختلف عما طرح سابقا "وكان من الممكن التوصل إليه قبل أشهر، عندما كان بعض الرهائن الذين قتلوا أو خلال الصيف ما زالوا على قيد الحياة" كما يقول الكاتب أمير تيبون في صحيفة هآرتس (16 يناير/كانون الثاني).

كما يرى الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي (16 يناير/كانون الثاني) أن الصفقة التي تأخرت، وتلكأ فيها نتنياهو، هي في النهاية "أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف الحالية، والعيب الرئيسي فيها أنه لم يتم التوصل إليها في وقت سابق، خلال صيف 2024".

وتذهب معظم التحليلات الإسرائيلية إلى أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع ستيف ويتكوف (المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط) كان فاصلا لكي يذعن رئيس الوزراء الإسرائيلي ويتنازل عن كل الخطوط الحمر التي وضعها على مدى 15 شهرا.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب أرييل كاهانا في صحيفة "إسرائيل اليوم" (17 يناير/كانون الثاني) منتقدا توقيع الاتفاق دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة "إن السبب الوحيد الذي دفع نتنياهو إلى توقيع الاتفاق هو ترامب، ومع ذلك لا يزال من غير المقبول أن ينتهي الوعد بالنصر الكامل إلى صفقة استسلام محرجة".

ولا يشير المحللون الإسرائيليون إلى أن العامل الأساسي -الذي ضغط على ترامب ونتنياهو معا- كان صمود أهل غزة ومقاومتها، وتآكل خيارات نتنياهو العسكرية مما أدى إلى إذعانه أخيرا والنزول من أعلى الشجرة التي اعتلاها.