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رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يشيد بخطاب الرئيس الصيني خلال حفل افتتاح المنتدى (الفرنسية)
القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (الفرنسية)
الرئيس الصيني شي جين بينغ يتوجه لإلقاء كلمة الافتتاح (الفرنسية)
الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة من الدول الأفريقية قبل المنتدى في قاعة الشعب الكبرى (غيتي)
خلال التحضير لبدء منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين (الفرنسية)
الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والرئيس الصيني شي جين بينغ وقرينته قبل حفل العشاء (رويترز)
قاعة الشعب الكبرى في بكين (الفرنسية)
وصول طائرة الرئيس الكاميروني بول بيا إلى مطار بكين الدولي (الفرنسية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى مطار بكين (رويترز)
استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مطار بكين الدولي (رويترز)
وصول عبد الفتاح البرهان إلى مطار العاصمة بكين لحضور القمة (الفرنسية)
تقديم عروض أثناء وصول القادة الأفارقة إلى مطار العاصمة الصينية (الفرنسية)
رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش يصل إلى مطار بكين الدولي للمشاركة في القمة (رويترز)
افتتاح القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
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المصدر : الجزيرة + وكالات