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An attendant makes preparations ahead of the opening ceremony of the ninth Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) Summit, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 5, 2024. REUTERS/Florence Lo
افتتاح القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
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المصدر : الجزيرة + وكالات