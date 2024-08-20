مع أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1972 كانت مفاوضات باريس للسلام بين الفيتناميين والأميركيين (1968-1973) قد تعثرت مجددا.

وبدا للدبلوماسي الأميركي هنري كيسنجر أن مفاوضه الفيتنامي لي دوك ثو صلب أكثر من اللازم، وكان كيسنجر يبحث عما يشبه الاستسلام من الفيتناميين، إذ كانت قاذفات "بي 52" تقصف فيتنام الشمالية بعنف غير مسبوق، في حين كان ثو يريد سلاما مشرفا يليق بتضحيات الفيتناميين وصمودهم وينتهي بتوحيد فيتنام.

صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 1972 هاتف كيسنجر الرئيس ريتشارد نيكسون بشأن الوضع في فيتنام، فأخبره أن المزيد من قاذفات "بي 52" قد أسقطت مقابل خسائر فيتنامية فادحة لم تليّن موقف ثو المستشار الخاص لوفد فيتنام الشمالية للمفاوضات، وفق ما تظهر التسجيلات والوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة بين أكتوبر/تشرين الأول 1972ويناير/كانون الثاني 1973 في أرشيف وزارة الخارجية.

ورث ريتشارد نيكسون (1969-1974) تركة حرب فيتنام الثقيلة من سلفه ليندون جونسون (1963-1969) وزادت تعقيداتها خلال سنتين من عهده.

تمحور هاجسه حول مسار المفاوضات في باريس وجديدها، وكانت تطارده أشباح فضيحة ووتر غيت ونعوش آلاف الجنود القتلى الآتية من فيتنام، ومظاهرات الجامعات وحركة الحقوق المدنية، وكان يبحث عن طريق للخروج من مستنقع فيتنام.

لم يعطه مستشار الأمن القومي الأميركي آنذاك إجابة شافية، فأخبره أن ثو ما زال متشددا تجاه المقترحات الأميركية بشأن تفاصيل وقف النار، ويحتاج إلى رادع أكبر لتقديم تنازلات أكثر، فسأله نيكسون عن مقترحات لجعله يذعن للشروط الأميركية فكان رد كيسنجر الفوري والمباشر "المزيد من بي 52".