تبدو حالات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية والتي كشفت عنها منظمة "بتسليم" وحشية ومفزعة، لكنها في السياقات التاريخية لأساس وجود إسرائيل وممارساتها لم تكن صادمة أو مستغرَبة.

كانت الجرائم نهجا دائما لتجسيد الطابع الاستيطاني والإحلالي للكيان الإسرائيلي منذ 75 عاما، وقبل ذلك على يد العصابات الصهيونية. يصعب حصر تلك الجرائم أو توصيفها، وما يحصل في الحرب الإسرائيلية على غزة هو جرائم ممنهجة يحاكم فيها قادة إسرائيل بتهم جرائم حرب وإبادة، وما يجري في المعتقلات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يعد امتدادا لهذه الحرب ولهذا النهج الذي يشبه العقيدة.

يصف الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة هآرتس (8 أغسطس/آب الجاري) التقرير الذي نشره المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) تحت عنوان "أهلا بكم في الجحيم" بأنه "ليس مجرد تقرير عما يحدث في سجون إسرائيل؛ بل هو تقرير عن إسرائيل".

لا يعود ليفي إلى المسار التاريخي للجرائم الإسرائيلية الممنهجة في السجون وخارجها كجزء من العقيدة الصهيونية -وقد كتب كثيرا عن الجرائم في غزة- لكن يوصّف الحالة من جانب قانوني، باعتبارها في نظره نتاج السياسات الخاطئة والحالة الداخلية المزرية والخلل في أجهزة الدولة، وهي بالنسبة له تعبير عن "روح العصر في إسرائيل".

وعلى عكس ليفي، لم يركز الإعلام الإسرائيلي -اليميني في معظمه- على التقرير، وكان هناك تجاهل شبه تام لمضمونه، وبالتالي محاولة طمس متعمد للممارسات الوحشية التي تضمنها، وركزت بعض النقاشات الصارخة في عنصريتها فقط على سؤال هل يجوز ذلك مع "الإرهابيين"؟ وفق تعبيرهم".

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى بداية أغسطس/آب الجاري يقدر نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية قد بلغ نحو 9900 فلسطيني، تعرض معظمهم لأشكال من التعذيب أو الانتهاكات النفسية أو الجسدية.

كان المشهد مفجعا لنقل مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة في شاحنات وهم شبه عراة إلى مركز اعتقال "سدي تيمان"، الذي أقيم حصرا لاحتجاز أسرى غزة. وما يحصل داخل المعتقل يعد امتدادا لتلك الجريمة وفق الفقرة (ج) من المادة 3 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تحظر "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة".