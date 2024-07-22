حادت الرصاصة التي أطلقها الشاب توماس كروكس نحو رأس المرشح الجمهوري دونالد ترامب (78 عاما)، لكنها أصابت قلب الحزب الديمقراطي وحظوظ مرشحه (السابق) للانتخابات جو بايدن (82 عاما) فأقصته عن المنافسة على الرئاسة، لكن ترامب يخشى أن ينتهي مفعول تلك الرصاصة بغياب الرجل الذي بنى عليه حملته الانتخابية وربما حظوظه في الوصل إلى البيت الأبيض.

وبالإضافة إلى الشكوك الكثيرة في جدارة بايدن ودعوات من أعضاء بالحزب الديمقراطي بالانسحاب، يشير محللون إلى أن الرصاصات التي استهدفت دونالد ترامب وأدت إلى ارتفاع كبير في شعبية أجهضت نهائيا حظوظ بايدن في الفوز، وأقنعته في النهاية تحت الضغط بالانسحاب.

وشكلت حادثة محاولة الاغتيال رجّة شديدة في المشهد السياسي الأميركي، في واقع يشهد "شيخوخة" في أعلى هرم السلطة وخصوصا في الحزب الديمقراطي، الذي أدرك أيضا أن تلك الحادثة وتداعياتها واستثمارها سياسيا من قبل ترامب والحزب الجمهوري، أجهضت أي حظوظ للحزب في الرئاسة مع وجود بايدن مرشحا.

وفي المقابل أذكت بشكل كبير حملة لدى جزء كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي تدعو لتعيين مرشّح بديل لبايدن، وتعتبر أن إعادة إحياء حظوظ الحزب ومرشحه تكمن في إزاحته.

وكان بايدن عمليا مترنحا في خطواته نحو البيت الأبيض وقد تراكمت المطبات أمامه، وقد أسس دونالد ترامب جوهر حملته على مهاجمة المرشح الديمقراطي بزلاته وتلعثمه وأخطائه وعثراته، وهزمه بسهولة في أول مناظرة بدا فيها الرئيس بايدن "تائها"، وهذا ما أثار الجدل في الحزب الديمقراطي نفسه عن مدى أهلية رئيسه ومرشحه الذهنية والجسدية للترشّح للرئاسة.

ومنحت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها ترامب في بنسلفانيا قوة دفع هائلة له ولحملته، بدت واضحة في خطابه بولاية ميشيغان، بصحبة نائبه السيناتور جي دي فانس، فقد رتبت حملة ترامب والحزب الجمهوري أوراقها القوية نحو البيت الأبيض بناء على شيخوخة بايدن ولاحقا على حادثة اغتيال بدت وكأنها هدية من السماء أكثر منها محنة، قبل يخلط انسحاب بايدن الأوراق.