جبهة بلا قواعد اشتباك.. أي مفاجآت يخفيها الحوثيون لإسرائيل؟

مخرز في الخاصرة

وتبدو الضربات التي ينفذها الحوثيون بشكل متواتر نحو إسرائيل أو مهاجمة السفن الإسرائيلية أو سفن الشركات والدول المتعاملة معها المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أكبر من جبهة مشاغلة، وهي "أكثر من معركة وأقل من حرب" وفق محللين وخبراء.

فالتقديرات والتصريحات الإسرائيلية تشير إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 220 طائرة مسيّرة وصاروخا تم إطلاقها من قبل الحوثيين، بينما نفذوا أكثر من 190 هجوما على سفن في البحر الأحمر، فيما اعترضت الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده عشرات الصواريخ والمسيّرات الأخرى سواء الموجهة ضد السفن أو المتجهة لإسرائيل.

ورغم أن معظم الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها الحوثيون تم إسقاطها فيما ضرب بعضها إيلات (جنوبي إسرائيل)، تبقى تأثيراتها العسكرية المهمة في إشغال جزء من الجيش الإسرائيلي الذي يعاني على عدة جبهات، وتشتيت عمل منظوماته الدفاعية بما يربك فعاليتها في مواجهة تهديدات أخرى.

ومع تزايد قدرات المسيّرات التي يطلقها الحوثيون- كما يتضح من عملية تل أبيب- وتوعدهم بمفاجآت أخرى كبرى، تتزايد مخاوف الجيش الإسرائيلي من هجمات مماثلة، خصوصا إذا نفذت بشكل مكثف ومتزامن وعلى مراكز حضرية أو منشآت صناعية واقتصادية، ويتزايد الاستنفار الذي يؤثر في بنية المجتمع الإسرائيلي وروحه المعنوية.

وتوعد المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام بعمليات "تقضّ مضاجع" تل أبيب، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة (غرب اليمن) لن يزيد الجماعة إلا إصرارا وثباتا في مساندة قطاع غزة، وفق تعبيره.

على الصعيد المعنوي، أحدثت ضربات الحوثيين- خصوصا ضربة تل أبيب- حالة من الهلع والصدمة في المجتمع، وعمّقت الشكوك حول قدرات الجيش الإسرائيلي والخلافات بين قيادته خصوصا مع الارتباك في التعامل مع مجريات الحرب في غزة وجبهة الشمال (مع حزب الله).

ويؤكد موقع "والا" الإسرائيلي أن ما حدث، فجر الجمعة في تل أبيب، هو فشل لسلاح الجو في الدفاع عن الجبهة الداخلية، متسائلا: ما التهديد الذي تمّ بناء سلاح الجو من أجله في العقد الماضي؟".

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "انفجار المسيّرة دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها، في حين أكد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن "من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب ألا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب".





وتعني مشاركة الحوثيين في الحرب على إسرائيل -بقطع النظر عن حجمها وتأثيرها العسكري- مزيدا من الضغط على الجيش الإسرائيلي وتشتيت جهوده، وهو جيش غير معد أصلا لحروب طويلة ومعارك استنزاف، فضلا عن مواجهة جبهات متعددة مع تعبئة عامة متواصلة وخسائر يومية.

من ناحية أخرى فإن ضربات الحوثيين في البحر الأحمر، كلّفت إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة، حيث بات ميناء إيلات (على البحر الأحمر) مغلقا عمليا، وتم تسريح آلاف العمال، في قطاعات عدة وتراجعت إمدادات السلع أو تأخرت بفعل مقاطعة عدة شركات شحن الموانئ الإسرائيلية أو تغيير مساراتها.

ويمكن فهم تأثيرات الهجمات الحوثية المتصاعدة في سياق الحرب الشاملة التي تواجه إسرائيل من جبهات متعددة ومنسقة بشكل ما، ويعي الإسرائيليون أن هجمات الحوثيين، في علاقتها بـ"محور المقاومة" تشكل ضغطا كبيرا ومتواصلا، فيما يرى المُحلّل العسكري أمير بوخبوط في مقال بصحيفة هآرتس (21 يوليو/تموز) أن "هجوم المُسيّرة اليمنية غيرت قواعد اللعبة في الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدّة جبهاتٍ"، واعتبر أنها "علامة فارقة فيما يسمى عسكريا بالمعارك بين الحروب".