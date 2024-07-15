من بين قصص مأساوية في غزة، يسرد "فيلم ليل لا ينتهي"، الذي أنتجته قناة الجزيرة الإنجليزية، بعمق حادثة اغتيال الطفلة هند رجب (6 أعوام)، حين حاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبقيت تنزف بين جثث أقربائها في السيارة التي كانت تقلهم شمالي غزة.

كان صوت الرصاص الإسرائيلي يختلط بصرخاتها وهي تتوسل موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني لإنقاذها، إلى أن اختفى صوتها، واختفت معه سيارة الإسعاف التي أرسلت لنجدتها بقذيفة دبابة إسرائيلية، وبعد مضي 12 يوما، ومغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة، استطاع الدفاع المدني الوصول إلى شهداء المجزرة.

تحرير نسخة عربية لموقع الجزيرة نت: طلال مشعطي

ترجمة: أسيل موسى

إنتاج: قناة الجزيرة الإنجليزية بتعاون مع وكالة "فورنسيك أركيتكتشر" البحثية، ومؤسسة "إيرشوت" (Earshot) للأبحاث الصوتية.