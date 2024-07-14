كان يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963 فاصلا في تاريخ الولايات المتحدة، عندما تم اغتيال الرئيس جون كينيدي في بث مباشر وعلى مرأى من الجميع، ربما سيسجل يوم 13 يوليو/تموز وشما آخر في ذاكرة التاريخ الأميركي، لو لم ينج المرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب من رصاصات الشاب توماس كروكس.

لا يتعلق الأمر فقط بحادثة اغتيال أو محاولته، مع اختلاف الظروف. يشير محللون إلى أن المشهد السياسي الأميركي في الحالتين كانت تعتريه الكثير من عوامل الاضطراب والخلاف التي عجزت الديمقراطية الأميركية ومؤسساتها عن حلها، وقد تجلت بشكل أعمق في السنوات الأخيرة.

في حالة اغتيال كينيدي، ما زالت هنالك الكثير من الشكوك حول الحادثة، التي أغلق ملفها رسميا. كان الشاب "لي هارفي أوزوالد" (24 عاما) -الذي قُتل لاحقا من طرف صاحب ملهى ليلي داخل مركز الشرطة في ظروف غامضة- هو مَن ضغط على الزناد، لكن الحيثيات والدوافع بقيت مثار جدل ومجالا خصبا لنظرية المؤامرة.

في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب، كان الشاب توماس ماثيو كروكس (20 عاما) بدوره هو مَن أطلق الرصاصات التي نجا منها الرئيس السابق بأعجوبة، وفيما لم تتضح بعد ملابسات العملية، تبدو هناك دوافع وأسباب كثيرة متشابهة في جزء منها، لكنها مثقلة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ففي حالة اغتيال جون كينيدي، كان الرئيس الأميركي الشاب (46 عاما) تجسيدا قويا لإعادة بعث الحلم الأميركي ولحيوية المجتمع ومؤسساته آنذاك، وكذلك لمشاريع وبرامج طموحة وجريئة ربما لم ترق للدولة العميقة، وفي حالة دونالد ترامب (78 عاما) يعد الرجل مثار جدل وخلاف داخل المجتمع الأميركي وناخبيه ونخبه.