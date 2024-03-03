زهير حمداني، طلال مشعطي

شكّل هجوم المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة ومستوطناتها وثكناتها، صباح السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بطابعه الجريء والمنظم والمباغت مفاجأة إستراتيجية أفقدت إسرائيل وجيشها التوازن بشكل غير مسبوق، وأربكت المجتمع الإسرائيلي الذي كان يركن إلى سرديات متعالية لمسؤولي الاحتلال وقادته.

ففي لحظة اشتباك لم تخترها تل أبيب ولم تتوقعها، تكبدت في ذلك اليوم هزيمة مدوية بالمعنى العسكريّ والسياسي، فقد بنت نظريتها الأمنية على قوة الردع والضربات الاستباقية، وارتكاب المجازر، لكن "في ثانية واحدة فقط، انهار كل شيء مثل قطع الدومينو"، وفق تعبير يوئيل جوازنسكي الباحث في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.