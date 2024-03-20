حماية قلعة الاتحاد.. أوروبا ترفع أسوارها بوجه المهاجرين واللاجئين

يتحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاهات عدة لإحكام غلق منافذ الهجرة إلى بلدانه، فقد تم ربط ميثاق بروكسل لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الذي أقرّ أواخر عام 2023 بإجراءات أخرى وقائية تحد من وصول المهاجرين غير النظاميين عبر تقديم إغراءات مالية ولوجستية لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط المتعثرة اقتصاديا.

وبعد تونس وموريتانيا، وقّع الاتحاد الأوروبي في 17 مارس/آذار اتفاقية مع القاهرة بهدف دعم السلطات المصرية لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين وتحسين ظروف استقبال اللاجئين على أراضيها، حيث تقدر منظمة الهجرة الدولية وجود نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بما في ذلك 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري.

وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى عام 2027 لمساعدتها اقتصاديا، ويتخوف الاتحاد أساسا من أن يؤدي الصراع في السودان والعدوان الإسرائيلي على غزة إلى تفاقم المشاكل المالية والاقتصادية في مصر وبالتالي زيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.