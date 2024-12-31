غزة.. قلب المعركة وبوصلتها

لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة هي الأكثر دموية ووحشية ضد الفلسطينيين في تاريخ الصراع فحسب، بل كانت الأطول على خلاف العقيدة العسكرية الإسرائيلية، والأكثر وضوحا في تسويغ الإبادة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية ورسم معادلات جديدة في غزة أو الضفة الغربية وفي الإقليم بشكل عام كما أرادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حوّل نتنياهو المأزوم داخليا بالملاحقات القضائية والمحاط بحكومة يمينية متطرفة هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى خطة للتدمير ومشروع لبناء ما سماه الشرق الأوسط الجديد، وذلك من خلال شن الحرب على "7 جبهات" استطاع -وفق تقديره- أن يفرض فيها قوة الردع الإسرائيلية.

بلغ عدد ضحايا الحرب العدوانية السافرة على غزة نحو 46 ألف شهيد ونحو 108 آلاف جريح منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى دمار غير مسبوق في غزة شمل كل مناحي الحياة، وصنفت الأعمال الإسرائيلية في غزة جرائم حرب وإبادة.

ومع كل ذلك العنف الممنهج فشلت محاولات إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من غزة وفي تحطيم إرادة المقاومة وإخضاعها لشروطها وفي إطلاق الأسرى والمحتجزين أو إنهاء حركة حماس، لكن الأثمان كانت بالغة القسوة، وسط صمت دولي، أو تحركات بدت عاجزة أو قليلة الحيلة تجاه التوحش الإسرائيلي الذي فضحته التقارير الدولية.

كما فشل المجتمع الدولي بشكل ذريع في إيقاف المجازر الإسرائيلية رغم انقلاب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وتستمر المجازر الإسرائيلية في غزة وسط تعثر المفاوضات وانهيار الصفقات، بسبب تعنت إسرائيلي مقصود وممنهج، إذ إن مشروع نتنياهو كان يهدف إلى كسر حلقات المقاومة -على اعتبار أنها تأتي ضمن محور إقليمي- وإعادة احتلال غزة والضفة الغربية.

وكان اغتيال قادة المقاومة من صالح العاروري (الثاني من يناير/كانون الثاني 2024 بهجوم في بيروت) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (31 يوليو/تموز بطهران 2024) ورئيسها اللاحق يحيى السنوار (16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في غزة)، إضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (27 سبتمبر/أيلول 2024) وقادة آخرين ضمن خطة تقوم على إضعاف بنية المقاومة من خلال قطع الرؤوس ثم بتر الأطراف وعزل إيران، وفق الإستراتيجية الإسرائيلية.

ويرى نتنياهو أنه أنهى فعليا ما سماها وحدة الساحات، وفرض حقائق القوة عبر حملة التدمير المتواصلة في غزة والهجوم على إيران التي يبقى ردها معلقا، وإجبار حزب الله على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيجعل الحزب معزولا في إطاره اللبناني ربما على المدى المنظور، كما مثّل سقوط نظام الأسد في سوريا -على الأقل كممر للسلاح والعتاد- ضربة إستراتيجية لإسرائيل، في حين تبقى إيران معزولة تحصي خسائرها، وفق المحللين.

ومن شأن التغيير الجوهري الذي جد في المنطقة وأفرز واقعا إقليميا معقدا أن يحد من خيارات مقاومة الفلسطينيين في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، لكن حالة الصمود المستمرة للمقاومة كخيار تاريخي وإستراتيجي للشعب الفلسطيني والخسائر التي منيت بها إسرائيل -رغم التعتيم- والضغوط الدولية على نتنياهو قد تفرز واقعا جديدا، لكن كل ذلك يبقى معلقا بعام قادم مليء بالتحديات أكثر من الفرص.