لا يعد دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتعرض للمحاكمة المفضية إلى العزل، فهو يحل ثالثا بعد أندرو جونسون، الذي حوكم في عام 1868 لمحاولته عزل وزير الحرب إدوين ستانتون من منصبه، ثم بيل كلينتون عام 1998 بتهمة الكذب تحت القسم في قضية التحرش، لكن ترامب يتفوق على كليهما حيث تعرض للتصويت على العزل مرتين، وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

صنع دونالد ترامب تاريخ السوابق أيضا باعتباره الرئيس الأميركي (السابق) والمرشح الحالي الذي تلقى أكبر عدد من لوائح الاتهام، والرئيس الوحيد الذي اتهم بارتكاب جناية على الإطلاق.، كما أنه الرئيس الوحيد الذي أدين بجنايات.

ويتسابق الإعلام الأميركي في إظهار سجل طويل من الفضائح الممتدة على مدى 7 عقود من حياته الشخصية أو العامة، التي بدأت قبل فترة طويلة من دخوله عالم السياسة، فقد تم اتهامه بارتكاب العديد من المخالفات والجنح والجنايات والاحتيال أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي.

وكان هو المرشح والرئيس، ثم المرشح ثانية، الذي تم التحقيق معه من قبل أكبر عدد من المدعين العامين والمؤسسات القضائية، وتم رفع دعوى قضائية عليه من قبل العديد من المدعين العامين، بينهم منافسته الديمقراطية على الرئاسة كامالا هاريس.

لم يكن أي رئيس في التاريخ الأميركي أكثر ثراءً من ترامب، وهو أيضا الأكثر تهربا من دفع الضرائب. وتكشف الوثائق الضريبية التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في عام 2020 أنه دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية عام 2016، وهو العام الذي ترشح فيه للرئاسة لأول مرة، ودفع 750 دولارا أخرى في عام 2017، في عامه الأول كرئيس.

وتظهر السجلات التي دققتها الصحيفة وتمتد على مدار 18 عاما أيضا أن ترامب لم يدفع أي ضرائب على الدخل للحكومة الفدرالية خلال 11 عاما. وكان ترامب ومحاسبوه -وفق الصحيفة- "مبدعين في التلاعب بقانون الضرائب، وتحويله لصالحه بطرق مختلفة منها إعلان الإفلاس أو نقل الملكية.."، كما طالب أحيانا بالتعويض عن خسائره.

وتشير الصحيفة إلى سابقة أخرى، حيث رفض ترامب الكشف طوعا عن إقراراته الضريبية، كما لم يقدم أي اعتذار عن التهرب الضريبي، بل كان يعتبر ذلك ميزة إيجابية حين قال عام 2016: "هذا يجعلني ذكيا".

وتشير البيانات إلى أنه عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2016، كانت هنالك 4095 دعوى قضائية متعلقة به -بعضها رفعها هو- شملت مقاولين ومصرفيين تعاملوا معه وشركاء له وعملاء ومنافسين، كما خاض أيضا معارك قانونية مع ابنة أخيه وابن أخيه (ماري ترامب وشقيقها فريد ترامب الثالث) اللذين اتهماه بالاحتيال عليهما والاستيلاء على جزء من ممتلكات والده فريد ترامب كانت مخصصة لهما.

يكشف شقيقه فريد ترامب في مذكراته التي تحمل عنوان "كل شيء في العائلة.. الأوراق الرابحة وكيف وصلنا إلى هذا الطريق" All in the family: The) trumps and how we got this way") والذي نشر في يوليو/تموز 2024: أنه "كان على استعداد لابتزاز ابنة أخيه وابن أخيه والتلاعب بمشاعر والده، كل ذلك في محاولة لمنع دائنيه من تحصيل الأموال التي يدين لهم بها قانونيا".

في قضاياه المختلفة، أُجبر على دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات للذين اتهموه بالاحتيال، وأُدين شخصيا بمسؤوليته عن عمليات احتيال تجارية واسعة النطاق، كما أُدينت شركته العقارية بارتكاب جرائم ضريبية، والاحتيال التجاري عبر تضخيم قيمة أصوله بشكل غير قانوني لتحصيل قروض، وفرضت عليه غرامات تتجاوز 450 مليون دولار.

كان ترامب أيضا أكثر الرؤساء الذين اتهموا بسوء السلوك الجنسي، ورفعت عليه قضايا من قبل أكثر من 25 امرأة، (قبل توليه الرئاسة)، بينهم الكاتبة جين كارول، التي قبلت المحكمة دعواها وغرمت ترامب بمبلغ 5 ملايين دولار، ثم فرضت عليه غرامة أخرى بقيمة 83.3 مليون دولار بتهمة التشهير بها.

خصص الرئيس السابق جزءا كبيرا مع فريقه القانوني في المسائل القضائية، حيث كسب بعض الدعاوى والقضايا، وثبت أن بعضها لا أساس له من الصحة، وكانت واحدة من تلك القضايا التي تحولت إلى "فضائح" كافية لإحباط سياسي آخر، الأمر الذي لم يحدث معه.