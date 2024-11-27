بعد تصعيد اللحظات الأخيرة، مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006، وتطرح أسئلة كثيرة حول حسابات الربح والخسارة بعد أكثر من عام من الحرب ومدى صمود الاتفاق.

دخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق فجر الأربعاء، واعتبر نتنياهو في تبريره للاتفاق أن إسرائيل أعادت حزب الله عقودا إلى الوراء "بعد القضاء على كل قادته ومعظم بنيته التحتية"، وأن الاتفاق سيعزز الأمن في مستوطنات الشمال، ويكفل التفرغ لمواجهة "العدو الأول إيران"، مؤكدا أنه سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله لإعادة التسلح.

وحاول نتنياهو في خطابه تصوير الاتفاق مع حزب الله على أنه "وقف إطلاق نار مؤقت سيتم اختباره"، كما أرسل رسالة مفادها أنه يكسب الوقت حتى عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والذي من المفترض أن يمنحه حرية عمل أكبر، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وصادق الكابينت (مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر) على الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لكنه لقي معارضة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومن رؤساء البلدات (المستوطنات) الشمالية ومقاتلي جيش الاحتياط، الذين طالبوا بعدم التوقيع على أي اتفاق لا يتضمن منطقة عازلة معقمة على بعد عدة كيلومترات شمال الحدود، واعتبروا -في بيان- أن "الاتفاق الذي يعيد حزب الله إلى الحدود بالقرب من منازلنا هو إهمال إجرامي سيظل في الأذهان إلى الأبد".

وعلى الصعيد اللبناني، أكد رئيس مجلس النوب اللبناني نبيه بري "أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي"، وناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة.

العودة إلى اتفاق قديم

وفقا لبنود الاتفاق الـ13، فإن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان (جنوب الخط الأزرق) في غضون 60 يوما من دخوله حيز التنفيذ، ليحل محلها الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي ستعمل على إزالة البنية التحتية التابعة لحزب الله حتى نهر الليطاني ويشير أيضا إلى أن:

يلتزم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل، و في المقابل، لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.

في المقابل، لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر. تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس ضمن أطر المواثيق الدولية.

ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميتين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.

يتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.

سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.

سيتم تفكيك جميع البُنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.

سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

سينشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية كما هو موضح في خطة الانتشار.

ستعمل الولايات المتحدة على مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

ولا يشير الاتفاق، إلى إنشاء منطقة عازلة في الجنوب -التي كانت ضمن المطالب الأولى لإسرائيل-، وسيُسمح لسكان القرى في جنوب البلاد بالعودة إلى قراهم وبيوتهم. كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة وفرنسا، لتتولى مراقبة تطبيق الامتثال للاتفاق الذي سيستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الاتفاق لا يتضمن أيضا مسألة حرية "عمل" الجيش الإسرائيلي في لبنان التي كان يصر عليها الجانب الإسرائيلي.