هدية الوداع من بايدن لزيلينسكي.. هل تشعل حربا نووية؟

في وقت تتهيأ فيه للانصراف يطرح قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعد طول تردد تساؤلات عدة عن غايات القرار وتداعياته، في وقت لن يغير ذلك عمليا الوضع على الجبهات بقدر ما قد يوصل العالم إلى الحافة النووية.

وسارعت أوكرانيا من جهتها إلى استخدام تلك الصواريخ بعيدة المدى لضرب مستودع ذخيرة في منطقة بريانسك في جنوب غرب روسيا وفق الرواية الروسية، إذ أكدت موسكو إسقاط 5 من الصواريخ باستعمال منظومة "إس 400" المتطورة.

من جانبه، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة تحديثا في "أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي" (العقيدة النووية) بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، وبما يسمح لها أيضا باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية، وفق التنقيح الجديد.

ففي وقت خسرت فيه الإدارة الديمقراطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية أيضا وهي تستعد لمغادرة البيت الأبيض والكونغرس (فقدت الأغلبية الطفيفة) لن يخدمها قرار التصعيد بأي شكل حاضرا أو مستقبلا، وفق المحللين، كما يستبعد أن يخدم الجهود العسكرية الأوكرانية بشكل فعال أو يغير الواقع على الأرض بشكل حاسم.

كما وافق الرئيس بايدن أيضا على تزويد أوكرانيا بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، المحظورة في في أكثر من 160 دولة، في محاولة لإسناد القوات الأوكرانية، التي فقدت في الأشهر الأخيرة مساحات بأسرع معدل منذ بداية الحرب عام 2022.