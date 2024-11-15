بالتوازي مع إزاحة الستار عن أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس "جيه-35 إيه" في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء بمدينة تشوهاي، عرضت الصين النسخة الأولى من مقاتلة الجيل السادس (بايدي) أو "الإمبراطور الأبيض"، التي ينتظر أن تكون عماد المستقبل في سلاح الجو الصيني، في ضوء مسعى بكين لتحقيق التفوق في القوة الجوية على الولايات المتحدة، وسط شكوك غربية في منجزاتها.

واستغرق تصنيع طائرة الشبح الصينية الجديدة "جيه-35 إيه" أكثر من 10 سنوات، وقدمت أول عرض جوي في الذكرى الـ75 لتأسيس القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني قبل أن تظهر في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء.

وصممت شركة "شنيانغ" المملوكة للدولة المقاتلة الجديدة، التي تعد أصغر حجما وأقل وزنا وأكثر مرونة وسرعة من نظيرتها "جيه-20" الشبحية الثقيلة. وذكرت صحيفة الشعب الصينية اليومية أن مهامها ستكون "بشكل أساسي تحقيق التفوق الجوي والحفاظ عليه"، وهو ما يعني السيطرة الكاملة على الأجواء وإخضاع القوة الجوية المعادية.

وتعتمد الصين بشكل أساسي في قواتها الجوية على مقاتلات "جيه-10" (Shenyang J-10) و"جيه-11" (Shenyang J-11)، و"جيه-16" (Shenyang J-16) و"جيه-20" (Chengdu J-20)، إضافة إلى "جيه-31 بي" (Shenyang J-31B)، والنسخة الجديدة "جيه-35 إيه" (Shenyang J-35 A) المخصصة للعمل أيضا من على حاملات الطائرات.

ويفترض أن تضاهي الطائرة الصينية الجديدة، وهي ثنائية المحرك وأحادية المقعد، المقاتلتين الأميركيتين "إف-22 رابتور" (مقعد واحد وثنائية المحرك) و"إف-35 لايتنينغ" (أحادية المحرك والمقعد) وكذلك للمقاتلة الروسية متعددة المهام "سو-57" (أحادية المقعد وثنائية المحرك)، وكلها طائرات شبحية وذات قدرات قتالية عالية.

وتعد الصين الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، التي تمتلك مقاتلتين شبحيتين من الجيل الخامس، كانت أولاها المقاتلة الشبح الصينية "جيه-20"، التي تسمى "التنين العظيم"، والتي دخلت الخدمة عام 2017. وتمتلك الصين 195 مقاتلة من هذا الصنف في الوقت الحالي، وفق بيانات لموقع جينس (janes) المختص في الشؤون العسكرية.

ويصنف موقع "غلوبال فاير باور" الصين ثالث قوة عسكرية في العالم، ويشير في بياناته إلى امتلاكها 3304 طائرات عسكرية، بينها 1207 مقاتلات، معظمها من الجيل الرابع، مقابل 1854 للولايات المتحدة، و809 لروسيا، و530 للهند، و400 لباكستان.